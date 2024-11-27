松田賢大6局優質先發 日本社會人隊冬盟4連勝

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）亞洲冬季棒球聯盟日本社會人隊今天晚場賽事與日職白隊交手，松田賢大先發6局投出8次三振，僅失1分責失分，率隊以3比1搶勝，社會人隊目前為止4戰全勝、沒有敗績。

亞洲冬季棒球聯盟日本社會人隊今天在斗六棒球場與日職白隊交手，社會人隊開賽就有攻勢，1局上1人出局後松浦佑星率先敲出安打，靠著野手選擇攻占一、二壘，高橋隆慶補上二壘打，一棒送回2分，戶田航史安打延續攻勢，再靠著滾地球跑回團隊第3分。

社會人隊今天派出投手松田賢大先發，松田賢大開賽連抓8個出局數，直到3局下2人出局後才被敲出安打，但接著投出三振、凍結對手攻勢。

松田賢大4局下有狀況，被首名打者敲出三壘打，再被杉澤龍敲出安打失掉1分，但及時回穩沒有多掉分數。

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松田賢大今天總計用79球投6局，僅被敲出4支安打，投出8次三振，失掉1分責失分，奪下勝投、獲選單場MVP；谷脇弘起接替後援投3局僅被敲出1支安打，投出6次三振，無失分，幫助球隊守住勝利，社會人隊奪下開賽4連勝。

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