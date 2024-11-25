12強棒球台灣隊奪冠 江國豪小時候投球模樣曝光

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（中央社記者鄭維真彰化25日電）世界12強棒球賽台灣隊奪冠，曾是彰化縣員林市東山國民小學少棒隊的投手江國豪表現亮眼，校方今天公布他小時候投球英姿，指他從小就願為目標付出努力，師生皆感到與有榮焉。

江國豪當時教練為許弘欣與林培堅，許弘欣告訴媒體，江國豪在校期間不僅學業成績穩定，還展現極佳運動協調能力，於棒球隊中接受系統性訓練，教練團也發現其投球天賦，協助江國豪打下穩固基礎。

許弘欣表示，江國豪從小聽話，也願意為自己目標付出努力，擁有穩定心態和優異協調能力，這些特質在棒球比賽中非常重要，其小學開始即嶄露頭角，並在多場比賽展現實力，成為隊伍關鍵人物。

東山國小校長王建凱說，江國豪是學校的驕傲，也是孩子學習典範，江國豪的成功證明只要肯努力並堅持目標就一定能實現夢想。

東山國小少棒隊長期受周邊企業支持，台懋實業股份有限公司負責人陳天佑透過新聞稿表示，希望這些孩子能透過運動找到人生方向，也期待未來有更多棒球之星誕生。

艾思妮國際股份有限公司創辦人黃丁守說，地方企業與學校攜手合作能為基層棒球運動注入更多活力，讓孩子有機會在資源不足環境中，依然看見夢想曙光。（編輯：李淑華）1131125