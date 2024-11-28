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辰己涼介化身「小金人」出席金手套賞 履行2年前承諾

2024/11/28 15:59
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（中央社記者戴雅真東京28日專電）世界12強棒球賽日本隊外野手辰己涼介今天以一身「金光閃閃」造型出席「第53回三井金手套賞」頒獎典禮，身穿鑲金邊的西裝，連頭髮和臉都塗成金色，宛如一座「小金人」，驚人裝扮成為全場焦點，都是為了履行他2年前的承諾。

「第53回三井金手套賞」今天在東京都舉行，在太平洋聯盟外野手部門中，效力於樂天金鷲的辰己涼介連續4年第4次獲獎，以一身金色裝扮亮相。他出席典禮時表示，「2年前我承諾過，下次來會穿全身上下的金色，所以這次履行約定，穿著一身金來了。」

辰己涼介一襲金光閃閃的套裝，和周圍西裝筆挺的獲獎選手形成強烈對比，引發現場一片騷動。加上他的表情還特別正經，更是形成反差，讓許多選手憋不住笑意。

當主持人擔心他臉上和頭髮上的金色會「掉漆」時，他還裝迷糊地說，「您在說什麼？」。他說，「這只是因為衣服和照明的關係，讓金色反光，所以才看起來像是金色，其實我和平常一樣」，逗得全場大笑。

辰己涼介表示，「雖然這套服裝很出鋒頭，但我的強項其實是堅實的守備。今年能夠再次來到這裡，我感到非常高興。」他也對下一賽季的表現充滿信心，滿懷鬥志表示：「本賽季我創下了（單季最高的）397次刺殺紀錄，明年要以400次為目標繼續努力。」

日本放送協會（NHK）報導，辰己涼介在10月初完成392次刺殺時，打破了由巨人隊青田昇在1948年創下、保持76年的外野手單季刺殺紀錄，之後更把紀錄更新至397次。

在此之前，辰己涼介已經連續3年獲得頒發給優秀守備選手的「金手套賞」，他憑藉迅速的追球速度，以及廣闊的守備範圍，展現出多次拯救球隊的精彩守備表現。

辰己涼介的幽默風格並非首次展現，這次他在12強賽前曾說「若輸了要改當投手」，賽後台灣投手江國豪稱要送他投手手套，辰己涼介在IG上標記江國豪帳號，2人幽默互動引發熱議。（編輯：田瑞華）1131128

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