台灣12強奪冠 駐印度代表處分享台灣驕傲

（中央社記者李晉緯新德里28日專電）台灣在不被看好的情況下過關斬將，最終擊敗勁敵日本，拿下隊史首座世界12強棒球賽冠軍，消息傳來印度，振奮了當地的台灣人，駐印度代表處也透過懸掛海報、標語，讓往來的各國民眾看見台灣的驕傲。

在台灣仍沉浸於奪冠的喜悅之際，駐印度代表處教育組（含文化組）辦公室的牆外，貼了整排的海報分享這個屬於台灣的榮耀。當中除有兩張台灣英雄們的大合照，還有Congratulations（恭喜）、Global Championship（世界冠軍）、Team Taiwan（台灣隊）等字樣，警衛亭也放有「台灣尚勇」的海報。

駐印度代表處教育組組長陳立穎說：「這是台灣的驕傲，所以一定要讓印度人知道」，他表示，尤其貼的位置是在使館區，可以讓各國的人在經過時，都知道台灣在棒球方面是全世界最強的。

陳立穎激動地說：「對我這個年紀的人來說，等於是從高中等到現在，終於能看到在這個世界舞台、在日本贏了那麼多比賽後，台灣能擊敗他們拿下冠軍，這真的讓人非常感動，因為我們等待這一刻等很久了。」

駐印度代表處副代表謝柏輝告訴中央社記者，大家都力挺台灣，這段期間也默默透過各種方式關注比賽，看到日本一路贏球，台灣最後還能擊敗這次兩度遭遇都吞敗的日本奪冠，真的十分感動。

來印度擔任華語文教師3年的湯臣表示，大家都很關注這次的比賽，但其實開打前沒有想過，但心裡非常期待台灣能拿下冠軍。在異鄉聽到來自台灣的好消息，他說：「台灣能在世界舞台上發光發熱，我們肯定是很驕傲的。」

針對台灣這次拿下冠軍，來自阿薩姆的桑普里蒂（Sampriti）說：「這真的太讓人興奮了，十分恭喜台灣，也希望台灣能再度拿下冠軍。」她表示，因為印度不久前才拿過（板球）世界冠軍，當時成千上萬的民眾湧上街頭，那種慶祝的盛況她還記憶猶新，因此這種感動她十分清楚。

桑普里蒂表示，台灣在世界舞台擊敗日本等強權拿下第一名，絕對配稱「世界冠軍」的封號。（編輯：田瑞華）1131128

台灣贏得世界12強棒球賽冠軍，駐印度代表處透過懸掛海報、標語，讓往來各國民眾看見台灣的驕傲。副代表謝柏輝（圖）表示，大家一路默默關心，看到台灣擊敗強敵日本奪冠後，內心都十分感動。中央社記者李晉緯新德里攝 113年11月28日

世界12強棒球賽的冠軍由台灣奪下，印度民眾也十分替台灣開心，在祝賀海報前留影。中央社記者李晉緯新德里攝 113年11月28日

台灣贏得世界12強棒球賽冠軍，印度民眾桑普里蒂（Sampriti）表示，台灣在世界舞台擊敗日本等強權拿下第一名，絕對配稱「世界冠軍」的封號。中央社記者李晉緯新德里攝 113年11月28日