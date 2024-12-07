高雄大氣球遊行 台灣隊長陳傑憲現身球迷熱情應援

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（中央社記者張已亷高雄7日電）「2024 OPEN大氣球遊行」今天在高雄時代大道舉行，壓軸隊伍為世界12強棒球賽台灣隊長陳傑憲與中職統一獅隊球員，沿途播放加油曲「統一尚勇」，引爆現場逾萬民眾熱情吶喊應援。

「2024 OPEN大氣球遊行」下午2時登場，20顆大氣球與20顆落地大氣球亮相，精彩表演依序登場，有球迷身穿球衣早早到場，等待統一7-ELEVEn獅球員現身。市長陳其邁下午3時40分許現身，與球員們碰面並送上美食。

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遊行隊伍由統一7-ELEVEn獅球員車隊壓軸登場，陳傑憲與教練林岳平搭乘首輛吉普車，球員邱智呈、郭俊麟等人在後，隊伍呈三角形向前緩慢移動，吉祥物「萊恩」和「盈盈」配合應援曲炒熱氣氛，人人高舉手機錄影拍照，還有球迷拿出旗幟、海報為球員喝采。

車隊下午5時許抵達主舞台前，民眾隨加油曲「統一尚勇」吶喊應援，現場氣氛嗨到最高點。遊行吸引逾萬民眾參加，周邊停車場爆滿一位難求，不少家長帶著孩子徒步走到會場感受歡樂氣氛，有市民說：「跨年之外，沒看過這麼多人聚集夢時代。」（編輯：郭諭儒）1131207