棒球12強奪冠感動台灣人 威剛陳立白將籌拍電影

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（中央社記者張建中新竹13日電）台灣在世界棒球12強奪冠，寫下新頁，記憶體模組廠威剛董事長陳立白下週將召開記者會，宣布籌拍「冠軍之路」電影，記錄台灣棒球隊奪得世界冠軍歷程。

威剛已發出由陳立白具名的邀請函，將於12月17日在威剛集團總部召開電影籌拍記者會。據了解，威剛當天邀請包括中華隊球員與教練，以及文策院董事長蔡嘉駿、中華職棒會長蔡其昌和台灣運彩總經理林博泰出席。

科技廠威剛不僅取得2屆運動彩券發行權，擔任運彩發行機構，並大力支持國內各項運動發展，長期贊助國際級運動賽事及運動選手，包括IeSF世界電競錦標賽、太平洋龍舟節龍舟競賽，以及各級高中電競隊競賽，並連續多年贊助太魯閣馬拉松。

威剛並成立「威剛蜂鳥基金」，贊助偏鄉學校的各類運動社團或校隊，以實際行動鼓勵更多發展中的運動選手，期許能長期協助體育產業發展。（編輯：林淑媛）1131213