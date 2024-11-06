亞洲冬季棒球聯盟23日開打 預售票8日開賣

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（中央社記者楊啟芳台北6日電）亞洲冬季棒球聯盟將於23日展開，本屆賽事共5支球隊交戰，包含季後賽在內總計44場賽事在台中洲際棒球場、雲林斗六棒球場開打，平日免費入場、假日門票將在8日開賣。

今年冬季聯盟的5支球隊，分別為台灣山林隊、台灣海洋隊、日職紅隊、日職白隊、日本社會人隊。中職表示，台灣四面環海並豐有山林，是候鳥在秋、冬季移棲時最理想的度冬地點，今年在分隊命名上結合台灣寶島特色，將中職6隊分為台灣山林隊和台灣海洋隊。

冬季聯盟賽事將從11月23日進行至12月15日，合計4週23天的比賽日程，每隊各出賽16場，加上4強賽、季軍賽、冠軍賽，總計44場賽事在台中洲際棒球場和雲林斗六棒球場進行。每日共2場比賽，分別在中午12時5分和晚上6時5分開打。

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冬季聯盟賽事平日免費入場、假日預售票9折優惠，週六日原價新台幣300元、4強賽350元、季軍賽和冠軍賽400元；另外中職推出預售冬盟限定全季套票1000元，可觀賞全部場次。套票預售至12月1日晚上11時59分截止；預售票則於11月8日中午12時開賣，至比賽前一天晚上11時59分都能購買。

中職指出，將在每個週末推出不同主題活動，並安排中華職棒組成的台灣應援團女孩，在台灣山林隊或台灣海洋隊的賽事中應援，冬盟賽事相關資訊預計在日後陸續公布。除了進場觀看，球迷也可透過DAZN有線電視、MOD、DAZN OTT、CPBL TV觀賞賽事。（編輯：張雅淨）1131106