新莊球場界外區改人工草皮 洪一中讚整體變舒適

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（中央社記者楊啟芳新北11日電）中職富邦悍將主場新莊棒球場今年球季界外區改成人工草皮，今天作客新莊棒球場的台鋼雄鷹總教練洪一中表示，界外區改成人工草皮的話，會變得比較乾淨，整體打球感覺會較舒適。

富邦悍將在去年季後進行主場新莊棒球場整修，進行包括全新LED燈光控制系統及界外區人工草皮更新等6大項目。

雄鷹今天首度作客整修後的新莊球場，洪一中對於界外區的人工草皮很有感，他表示：「這樣是比較乾淨，因為以前靠近休息區都是紅土，球員穿釘鞋進進出出會帶進來很多紅土，遇到下雨休息區都是泥濘，改成這樣子就不會了。」

洪一中指出，界外區改成人工草皮後，「感覺整體打球是比較舒適，那時候也有跟澄清湖講說可不可這樣用，這樣比較好整理環境，但就是要花錢」。

洪一中強調：「現在環境愈來愈好，選手要更拚、更珍惜，不要讓環境又更退。」

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此外，雄鷹昨天將王躍霖、郭永維、胡冠俞、魔鷹（Steven Moya）下放二軍。談到魔鷹左大腿拉傷，洪一中指出，可能需要2、3個星期。至於魔鷹的空缺誰可以補上，洪一中坦言：「哪有誰能補上，誰真的可以補上早就上來了，只能說少了1個戰力。」

雄鷹今天將謝葆錡、黃秉揚、黃劼希、郭阜林拉上一軍。（編輯：管中維）1140411