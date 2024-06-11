以色列與哈瑪斯水火不容 聯合國停火決議成效難料

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（中央社記者廖漢原紐約10日專電）聯合國安全理事會今天通過美國版本的以色列哈瑪斯停火決議，表面上看似美國總統拜登外交斡旋取得成果，不過以色列與哈瑪斯是否會依循決議行事，仍是未知數。

除了俄羅斯棄權外，聯合國安理會（United Nations Security Council）14國均贊成通過美國提出的以色列與哈瑪斯（Hamas）停火決議，為加薩和平帶來希望。

以哈戰事自去年10月爆發，美國曾3度因支持以色列的立場，在安理會否決他國提出的停火決議草案，俄羅斯與中國也因曾欠缺停火文字，否決美國的提案。10日通過的版本，第一階段即要求雙方停火，獲得近乎全體理事國同意，俄羅斯也未否決。

紐約時報（New York Times）報導，美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在安理會指出，以色列已同意決議中的交換條件，雖然以方至今仍抗拒公開表態。

她也敦促哈瑪斯接受決議。湯瑪斯-葛林斐德說：「哈瑪斯現在可以見到國際社會是團結的，各國支持拯救生命，幫助加薩的巴勒斯坦公民重建與療傷的協議。」

以色列駐聯合國代表班-納夫塔利（Reut Shapir Ben-Naftaly）指出，以色列的戰爭目標沒有改變，會透過軍事行動拯救人質，就像2天前以軍的行動。她態度強硬表示，以色列會持續解救人質與摧毀哈瑪斯的戰力。如果哈瑪斯領袖釋放所有人質並臣服，一發子彈都不會見到。

哈瑪斯與巴勒斯坦自治政府都對決議表示歡迎，不過哈瑪斯並未全盤接受決議內容，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也未改變強硬姿態。

以哈戰爭牽動複雜的國際局勢，以軍上週末搶救出4名人質，但轟炸卻造成大批加薩平民死傷慘重，各方都沒把握安理會會通過停火決議。

此外，以色列政局動盪，戰時內閣部長甘茨（Benny Gantz）9日宣布退出內閣，要求舉行大選；尼坦雅胡民調低落，強硬派反對停火。（編輯：陳慧萍）1130611