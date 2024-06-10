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美國提以色列哈瑪斯停火決議草案 籲安理會表決

2024/6/10 15:32（6/10 15:48 更新）
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圖為巴勒斯坦人走過遭空襲的加薩走廊北部賈巴利亞難民營。（路透社）
圖為巴勒斯坦人走過遭空襲的加薩走廊北部賈巴利亞難民營。（路透社）
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（中央社紐約聯合國總部9日綜合外電報導）美國今天宣布，已要求聯合國安全理事會，表決其支持以色列和哈瑪斯（Hamas）「立即停火並釋放人質」的決議草案。

法新社報導，外交消息人士指出，表決預定在明天進行，但尚未獲得6月安理會輪值主席國韓國的證實。

美國駐聯合國代表團發言人伊凡斯（Nate Evans）表示：「今天，美國呼籲安理會進行表決…支持提案。」但他未具體說出投票日期。

伊凡斯說：「安理會成員不應放過這個機會，必須齊心協力支持這項提案。」

美國是以色列的堅定盟友，因阻止多項呼籲加薩停火的聯合國決議草案而遭各界批評。美國總統拜登5月31日在聯合國發起新的停火和釋放人質倡議。

根據該提議，以色列將從加薩人口稠密地區撤軍，哈瑪斯則將釋放人質。停火初期將持續6週，隨著談判人員尋求永久結束敵對行動，停火期限將延長。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1130610

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