襲加薩人道援助車隊 美制裁以色列極端組織

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國官員表示，華府今天制裁以色列組織「第9號司令」（Tsav 9），因為這個組織攻擊救濟加薩飢民的人道援助車隊。這是美方針對威脅以巴和平前景者的最新舉措。

路透社報導，Tsav 9即希伯來語第9號司令，是拿對以色列預備役軍人的徵召令為組織冠名。這個組織與以色列占領的約旦河西岸猶太屯墾者也有掛鉤，因進行圍堵、騷擾與破壞援助物資運送等活動而遭到制裁。

根據加薩走廊衛生部統計，以色列的入侵與轟炸已持續8個月，目前仍在進行，迄今已造成至少3萬7000人死亡，而巴勒斯坦人此際迫切需要援助。

以色列當局遭控阻擋救援物資運入，但他們否認。

以色列政府中與屯墾者運動有關的右翼分子，反對美國總統拜登促成以色列與哈瑪斯（Hamas）達成停火協議終止加薩戰爭。此戰是因哈瑪斯去年10月7日攻擊以色列南部而起，以色列統計當時造成約1200人喪命。

對第9號司令的金融制裁將根據拜登2月簽署、針對約旦河西岸暴力行為的行政命令實施。華府先前曾依據這項行政命令，對涉嫌襲擊巴勒斯坦人的猶太屯墾者加諸金融限制。

美國國務院負責制裁政策和實施的佛斯柏格（Aaron Forsberg）告訴路透社：「我們正利用這項權力制裁更廣泛的行為者，針對威脅約旦河西岸和平、安全與穩定的個人與實體，無論他們的宗教、種族或所在地點為何。」

5月13日，第9號司令成員在約旦河西岸城市希布倫（Hebron）附近洗劫兩輛援助卡車，並縱火燒車。事件發生後，第9號司令聲稱他們是為阻擋物資流入哈瑪斯手中，並指控以色列政府向這個伊斯蘭主義團體贈送「禮物」。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在聲明中說：「好幾個月來，第9號司令成員一再試圖阻撓人道救援運入加薩，包括封鎖從約旦通往加薩的道路，有時手段轉趨暴力，包括過境約旦河西岸時。」（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1130615