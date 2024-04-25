拜登簽援台法案 外交部：續推國防改革提升自我防衛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北25日電）美國總統拜登簽署2024年國安緊急補充撥款法案，其中包含支持台灣，外交部今天表示，在台灣關係法45週年之際，感謝美國國會跨黨派友人及拜登政府對台美安全合作的重視，台灣將持續推動國防改革提升自我防衛能力，加強與理念相近國家合作。

美國總統拜登（Joe Biden）於美東時間4月24日簽署「2024年國安緊急補充撥款法案」（The Emergency National Security Supplemental Appropriations Act of 2024），完成立法程序。

外交部今天舉行例行記者會，發言人劉永健表示，包括提供含台灣在內的印太區域國家各項安全倡議，為軍援台灣及強化美國在印太區域維持和平穩定，挹注關鍵財政資源。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劉永健說，該法是繼美國今年3月立法通過「2024會計年度綜合撥款法」，提供台灣不少於3億美元外國軍事融資（Foreign Military Financing, FMF）等具體安全倡議支持後，額外注入包括提供台灣在內等印太區域國家20億美元外國軍事融資經費以及編列19億美元經費供美國及區域夥伴國家軍援台灣，包括供美國國防部回補援台軍備、支應對台軍事服務、教育及訓練等。

劉永健表示，在「台灣關係法」立法45週年之際，感謝美國國會跨黨派友人及拜登政府，再次透過立法具體行動展現對提升台美安全合作及維持印太區域和平穩定的高度重視與支持。台灣為國際社會善盡責任的可信賴夥伴，將持續依據國家整體政策，堅定推動各項國防改革，提升自我防衛能力，並加強與美國等所有理念相近國家合作，共同捍衛台海現狀及區域的和平穩定與繁榮。（編輯：潘羿菁）1130425