2026戰新北呼聲高 李四川：選舉從不是我的選項

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（中央社記者陳昱婷台北18日電）台北市副市長李四川頻被點名參選2026新北市長，他今天強調，他不懂選舉、不喜歡選舉，選舉從頭到尾都不是他的選項，且他的妻子堅決反對。

李四川今天接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，被問及2026年是否會參選新北市長時說，他從台北市政府基層約僱人員做起，從來沒想過要選舉；他是做工程的人，真的不懂選舉也不喜歡選舉。

黃暐瀚追問，立法院長韓國瑜是否有勸進選新北。李四川說，韓國瑜並沒有鼓勵他去選新北市長，且自從韓國瑜擔任立法院長以來，雙方從沒談過新北選戰，韓國瑜也知道他對選舉沒興趣。

李四川強調，選舉從頭到尾都不是他的選項，因為他看過許多原本是好朋友的人，為了選舉弄壞雙方關係，「我都認為何必？」加上當副市長也可以做很多事、可以解決市民問題，這才是真正的目的。

黃暐瀚又問，是否曾與台北市長蔣萬安討論參選。李四川表示，蔣萬安從未問過他，「他（蔣萬安）只告訴我，他要萬安緊抱，我就告訴他緊抱萬安」。

黃暐瀚在廣告時間詢問李四川妻子的態度，李四川笑答「我太太堅決反對」，並表示，若有好的年輕人才，就應讓年輕人去。

蔣萬安今天出席大安區與里長有約座談前接受聯訪，媒體詢問是否認為「萬安警報」解除。蔣萬安說，「萬安緊抱、緊抱萬安」就是他跟李四川的默契，兩人將全力拚台北市政。（編輯：李錫璋）1130418