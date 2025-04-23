台美對等關稅談判 財政部曝美方也關切酒稅

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（中央社記者王承中台北23日電）美國宣布對台灣課徵對等關稅，目前台美持續談判。財政部次長李慶華今天表示，美方也關切酒稅，重點在於台灣對蒸餾酒與國內料理米酒的課稅差異；財政部的立場就是把進口數量及稅率，提供行政院經貿談判辦公室作為談判參考。

立法院財政委員會今天審查攸關調降燃油汽機車貨物稅、延長購買節能電器、電動車輛、汽機車汰舊換新等稅賦優惠的貨物稅條例部分條文修正草案等案，邀請財政部次長李慶華列席備詢。

國民黨立委林德福指出，根據財政部的書面報告，近來美國與各國進行對等關稅的談判，內容可能涉及非關稅壁壘。他詢問李慶華，目前哪些非關稅壁壘是台美雙方談判時可能觸及的項目。

李慶華表示，目前涉及財政部的項目可能就是汽車貨物稅，美方也關切酒稅的部分。目前跟美方在對等關稅的談判方向，會就美方提出認為是非關稅壁壘部分，研議相關處理方式。

國民黨立委陳玉珍指出，根據美國貿易代表署在3月發布的「2025年各國貿易評估報告」中，美方持續向台灣表達關切，要求採取措施，確保進口酒類飲料的稅率，不高於國產酒類飲料。對於進口穀類酒的關稅，是否會被拿來當成美方談判的籌碼。

李慶華表示，財政部的立場就是把進口的數量及稅率，提供行政院經貿談判辦公室作為談判的參考。美方的重點在於，台灣對於蒸餾酒的課稅與國內料理米酒的差異。

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另外，朝野立委也關切台灣進口車的關稅及汽車貨物稅的稅制是否應該通盤檢討，李慶華指出，這次有關汽車稅賦會一併考量，但貨物稅調升的狀況不太可能發生，目前國內外產製的汽車都會課徵貨物稅。相對美國來看，如果汽車加上關稅的話，稅賦的評估是稍微略高。

李慶華表示，汽車關稅是當初加入世界貿易組織（WTO）的入會承諾，一開始是29%，分10年逐年調降，現在是17.5%。調降關稅要考量國內產業政策，目前台灣車輛產業正是燃油車轉型電動車的關鍵時刻，如果調降關稅或取消，可能會有國產車廠、零組件廠商撤廠的問題，會影響產值及相關從業人員的生計。目前主管機關也在做審慎評估，希望維持國產車競爭力跟研發能量。（編輯：林興盟）1140423