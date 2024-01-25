烏茲別克總統喊一中 外交部批昧於現實盲從中國

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（中央社記者吳昇鴻台北25日電）烏茲別克總統米爾濟約耶夫與中國國家主席習近平發布聯合聲明指烏國支持一中原則、台灣是中國領土；外交部今天表示，中共威權政府威脅利誘相關國家發表貶損台灣主權的不實論述，烏茲別克昧於現實盲目扈從中國，外交部表達強烈抗議及譴責。

外交部發布新聞稿表示，烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）與中國國家主席習近平24日共同發布「中華人民共和國和烏茲別克共和國關於新時代全天候全面戰略夥伴關係的聯合聲明」，其中謬稱烏國堅定支持一個中國原則，重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的台灣獨立，重申不與台灣進行任何形式的官方往來。

外交部指出，對於中國共產黨威權政府持續威脅利誘相關國家，在國際間發表貶損台灣主權的不實論述，以及烏茲別克昧於現實盲目扈從中國，外交部表達強烈抗議及譴責。

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外交部強調，中華民國台灣是主權獨立國家，和中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治過台灣，這是長期以來的客觀事實，中國任何扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變國際公認的兩岸現狀。

外交部表示，台灣是守護世界民主與自由體制的關鍵堡壘，不會因為中國的打壓而退縮，也將持續與所有堅定捍衛民主自由價值理念的國家合作，共同致力維護全球與區域的和平穩定。（編輯：翟思嘉）1130125