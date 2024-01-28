索羅門媒體稱台灣人員燒諾魯國旗 外交部：惡意詆毀

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（中央社記者游凱翔台北28日電）外交部今天表示，索羅門媒體SBM以網路影片指稱台灣外交人員在銷毀檔卷時故意包含疑似諾魯國旗，經查確認報導內容是惡意詆毀，強烈譴責有心人士刻意以片段的影片企圖操弄。

外交部中午表示，台灣政府與諾魯終止外交關係與一切合作計畫後，台灣人員即依雙方協議著手辦理撤離事宜，包括集中銷毀無須保存的業務檔卷及物品，以維護台灣權益及業務機密安全。

外交部指出，索羅門媒體SBM以網路影片指稱台灣外交人員在銷毀檔卷時故意包含疑似諾魯國旗。經查SBM的報導內容是惡意詆毀，外交部對此錯誤報導表達抗議，並強烈譴責有心人士刻意以片段內容企圖操弄。

外交部強調，台諾雖已終止外交關係，但過去台灣在諾魯透過各種合作長期協助當地民眾改善生活，即使兩國斷交後仍有不少民眾對台灣實質貢獻表達支持，呼籲台諾雙方切勿落入惡意報導操弄的陷阱，秉持互惠原則儘速完成各項撤離工作。（編輯：林淑媛）1130128