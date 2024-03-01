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替代役男疑誤毀諾魯國旗遭押 外交部：已聘律師協助

2024/3/1 17:59
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（中央社記者吳昇鴻台北1日電）台灣與諾魯斷交後，傳出1名替代役男仍被羈押在當地無法撤離，外交部今天表示，這名役男在撤館時所銷毀的大量公務文件中，疑似包含1面諾魯國旗，引起當地警方調查，目前役男行動自由，外交部已聘請律師協助，保障權益並在完成調查後得以盡速返國。

台灣先前與諾魯斷交，外交部當時指出，駐諾魯的外交部員眷、技術團等共15人將盡速撤離。不過，傳出1名替代役男至今仍被羈押在諾魯、無法撤離。

外交部今天回應媒體詢問時表示，這名役男在撤館時銷毀大量公務文件中，疑似包含1面諾魯國旗，引起當地警方調查。

外交部提到，由於這名役男在銷毀作業現場，為配合諾方調查，所以暫無法離境，目前這名役男在當地行動自由，對外通訊也不受限制，而當地亦有國人協助照顧，安全無虞。

外交部強調，已聘請律師予以協助，以保障這名役男權益，使這名役男於諾方完成調查後得以盡速返國。

2024總統大選落幕後，諾魯就以聯合國2758號決議及一中原則等理由與中華民國斷交，轉向中華人民共和國，外交部隨即宣布，即日起終止與諾魯共和國外交關係，全面停止雙邊合作計畫、撤離大使館及技術人員。（編輯：張若瑤）1130301

#台灣
#諾魯
#外交部
台灣諾魯斷交
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