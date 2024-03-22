諾魯總統將赴中國進行國是訪問 雙方復交後首次

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（中央社記者呂佳蓉北京22日電）中國外交部今天宣布，諾魯總統阿丁安（David Adeang，另譯：亞定）將在24日至29日對中國大陸進行國是訪問。這將是雙方在今年1月復交後，諾魯總統首度訪中。

今年1月15日，台灣總統大選2天後，諾魯共和國在中國誘拉下與中華民國斷交。

當時，知情人士表示，諾魯就澳洲關閉諾魯難民處理中心的巨額財政缺口、主辦運動會的工程經費等，向台灣索求巨額經濟援助，其中難民中心一年花費約新台幣26億元，占諾魯每年預算總額逾1/2。

中國與諾魯外長於1月24日在北京舉行會談，並簽署復交聯合公報，宣布兩國「即日起恢復大使級外交關係，正式復交」。其後，中國駐諾魯大使館於1月29日復館。

中國外交部官網今天下午宣布這項消息後，中國外交部發言人林劍表示，中方願與諾魯一道以此訪為契機，鞏固政治互信，拓展各領域交流合作，深化人民友誼，推動兩國關係不斷向前發展。（編輯：楊昇儒）1130322