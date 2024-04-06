替代役男疑誤毀諾魯國旗遭滯留 外交部：已平安返國

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（中央社記者吳書緯台北6日電）台灣與諾魯斷交後，1名替代役男因撤館時銷毀公文中，疑似包含1面諾魯國旗，引起當地警方調查導致無法離境。外交部表示，該員已在外交部人員協助及陪同下，於今天清晨平安返國。

外交部表示，有關這名役男在台諾斷交協助撤館作業時，被指涉疑似燒毀一面諾魯國旗，因配合當地執法及司法單位程序要求而續留當地。經外交部多方積極協助，並聘請律師透過司法程序保障其權益，目前該案件司法程序已完成，這名役男已在外交部人員協助及陪同下，於今天清晨平安返國。

外交部表示，這名役男於續留諾魯配合調查期間，在當地行動自由，對外通訊也不受限制，外交部並安排台灣人在旁協助照顧，役男健康狀況良好。

2024總統大選後，諾魯於1月15日以聯合國2758號決議及一中原則等理由與中華民國斷交，轉向中華人民共和國，外交部隨即宣布即日終止與諾魯共和國外交關係，全面停止雙邊合作計畫、撤離大使館及技術人員。（編輯：郭無患）1130406