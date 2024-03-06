世銀：太平洋島國經濟成長緩慢 面臨挑戰

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（中央社雪梨6日綜合外電報導）世界銀行（World Bank）今天表示，太平洋島國去年經濟成長放緩至5.5%，一些國家的觀光旅遊和海外勞工匯款復甦，一些國家則因颶風和旱災衝擊阻礙發展。

世界銀行的經濟展望報告指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）解封後開放邊境促進旅遊業及太平洋勞工的流動，這些勞工可以從海外匯款回國，這是薩摩亞和東加等國經濟回溫的重要因素。

旅遊業和匯款在斐濟發揮了重要作用，斐濟2023年經濟成長8%，不到2022年經濟強勁反彈20%的一半，但高於疫情前的水準。報告指出，斐濟占太平洋島國產出的一半。

除斐濟外的太平洋島國經濟成長2.7%，高於2022年的0.5%。諾魯受到澳洲縮小島上移民處理中心規模的經濟影響，萬那杜則因兩次颶風侵襲且政治不穩定導致經濟衰退。

世界銀行將太平洋島國分為兩類，一類是依賴旅遊業和匯款的國家，其經濟利益透過人口傳播；另一類則是仰賴其他國家補助金的國家。

第一類以薩摩亞復甦最多，2023年成長率為5.6%。

第2類包括吉里巴斯、吐瓦魯、諾魯、馬紹爾群島和密克羅尼西亞，收入歸國家所有並美元化。

報告指出，由於澳洲縮減諾魯尋求庇護者處理中心的規模，2023年諾魯經濟成長放緩至1%。

報告指出，乾旱和氣候變遷減少了吉里巴斯的漁業收入。

太平洋島國2024年經濟預計成長3.5%，2025年成長3.3%。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130306