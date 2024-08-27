諾魯支持深海採礦 太平洋島國論壇恐閉門激辯

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（中央社東加王國首都努瓜婁發27日綜合外電報導）獲太平洋島國諾魯支持的金屬公司（The Metals Company）誓言克服環保批評聲浪，繼續推動具爭議性的深海採礦計畫，並希望能夠在2026年啟動。

法新社報導，太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）昨天揭幕，深海採礦並未列入官方議程，但預計將在閉門會議中引發激烈討論。

總部位於加拿大的金屬公司正帶頭推動具爭議性的太平洋深海採礦計畫，這些海底岩塊可提煉出令人垂涎的金屬。

金屬公司希望透過諾魯（Nauru）支持的子公司開闢一個巨大的離岸經濟區，初步測試已在進行。

金屬公司執行長巴隆（Gerard Barron）昨天晚間在東加王國（Tonga）舉行的太平洋島國論壇場邊表示：「如果一切按計劃進行，我們希望2026年可以開始。」

諾魯、東加和庫克群島（Cook Islands）處於這項新興產業的最前線，他們認為這是缺乏土地、經濟困難地區走向繁榮的關鍵。

不過太平洋鄰國帛琉（Palau）、斐濟（Fiji）和薩摩亞（Samoa）對此表示反對，要求先行解決持續不斷的環保爭議，再談投入開採。

業者將透過在海底開採「多金屬結核」（polymetallic nodules）來創造數以十億計美元的獲利，這些岩塊富含錳、鈷、銅和鎳，都是製造電動車電池的關鍵材料。

巴隆佩戴諾魯的官方徽章出席太平洋島國論壇，他表示「我們是諾魯代表團的一分子」。

金屬公司表示，將於明年初向國際主管機關提交計畫，希望能在2026年加速活動。巴隆表示，一旦諾魯鋪好路，其他太平洋國家將會迅速跟進。

巴隆表示，環保人士煽動太平洋島國反對深海採礦，將深海採礦的風險描繪地令人擔憂。

巴隆說：「東加所想表達的是，嘿，我們也希望我們的區域能取得更多發展。」

他還說：「我認為其他所有國家，大家可能會看到他們的立場發生轉變，這是我的預測。」（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1130827