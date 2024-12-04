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澳洲防中國擴大太平洋據點 與諾魯討論移民經濟協議

2024/12/4 18:11
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（中央社雪梨4日綜合外電報導）路透社報導，太平洋島國諾魯的官員今天證實，諾魯正與澳洲討論1份移民與經濟協議。這個世界第3小的國家也正在考慮中國提議的好處。

在太平洋影響力角力戰中，諾魯今年1月與台灣斷交、與中國建交，北京對此大肆宣傳。中國在區域持續擴大警務參與，也已引發澳洲關切。

澳洲「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）今天報導，澳洲為了防止中國在太平洋地區增加1個安全據點，因此尋求與諾魯達成1份協議。

中國9月朝太平洋發射1枚攜載模擬彈頭的洲際彈道飛彈後，坎培拉對於北京在太平洋島國間的安全野心便更加感到焦慮。

諾魯政府發言人針對雪梨晨驅報的報導，僅表示「協商仍在進行中」，此外婉拒提供更多細節。

1名諾魯官員向路透社證實，總統阿丁安（David Adeang）與澳洲之間有就移民協議進行討論。

澳洲設於諾魯的尋求庇護者區域處理中心（Regional Processing Centre）帶來的收入，占諾魯政府今年度歲收的3/4；且最新預算書顯示，這座中心預估在2024-25年度可為諾魯貢獻2億900萬澳元（約新台幣43億5600萬元）收入。

除此之外，澳洲也曾承諾今年會提供諾魯4600萬澳元（約新台幣9億6000萬元）的援助。

中國則承諾會對諾魯今年政府預算直接提供1500萬澳元（約新台幣3億1300萬元）支援。但根據最新預算書，截至10月這筆資金尚未進帳。

中國官媒新華社報導，諾魯國會議長史蒂芬（Marcus Stephen）昨天在北京與中國全國政協主席王滬寧會面。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1131204

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