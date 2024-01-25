會晤美眾院訪問團 柯文哲：留意520後北京動作

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（中央社記者郭建伸台北25日電）民眾黨主席柯文哲今天與美國聯邦眾議院「國會台灣連線」訪問團會面。柯文哲表示，民進黨總統候選人賴清德當選後，尚未看到中國大動作恫嚇，但需留意賴清德520就職演說後北京下一步動作，應提前因應。

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）兩名共同主席，包括共和黨眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart，另譯：迪馬里）及民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）一行5人，24日至26日率團來台訪問，為眾議院「國會台灣連線」近年首度共同主席團來訪，別具意義。

柯文哲今天上午與美國國會台灣連線訪問團會面，民眾黨會後透過新聞稿轉述過程。

柯文哲致詞時表示，去年4月訪美時曾前往國會山莊拜會多名國會成員，他了解應從世界的角度來看台灣，而不是從台灣的角度來看這個世界，外界關心的台灣問題，必須在中美對抗的架構下來思考如何找到適合台灣生存的位置。

柯文哲表示，民進黨政府長期與中國政府陷入僵局，賴清德當選總統後尚未看到中國大動作恫嚇，但需留意北京政府在賴清德5月20日就職演說後的下一步動作，應提前因應；另一方面，今年底的美國大選結果，也可能會影響中國對待台灣的態度。

談及兩岸關係，柯文哲表示，過去70年中國對台灣的態度沒有不一樣，差別在於中國的國力變強，但不應該把中國國家主席習近平的中國視為永久的中國，還是要相信中國會有民主改革的一天。

至於台海情況，柯文哲重申應同時「嚇阻」與「溝通」，台灣應具備足夠的自我防衛能力，且國防經費應提升至占GDP的3%。

狄亞士巴拉特與貝拉則提到，觀察這次台灣大選，民眾黨成為國會關鍵少數足以證明民眾黨在台灣政壇是不可忽視的一股力量，期盼未來能強化雙方之間的交流。

民眾黨指出，雙方共進行一小時的交流，並互相致贈禮品，柯文哲也期盼未來有機會再赴華府進行更深入交流。（編輯：蘇志宗）1130125