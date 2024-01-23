謝國樑肯定傅崐萁禮讓 期待韓國瑜任立法院長

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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）原有意角逐立法院長的國民黨立委傅崐萁轉向表態支持「韓江配」，基隆市長謝國樑今天說，對於傅崐萁願意為了國民黨的團結禮讓韓國瑜，給予高度肯定，期待韓國瑜選上立法院長。

國民黨不分區立委當選人韓國瑜將搭檔立委江啟臣角逐立法院正副院長，謝國樑今天說，很樂意看到「韓江配」能成形，感謝傅崐萁願意為了國民黨的團結禮讓韓國瑜，此時的國民黨更需要團結，看到國民黨立院黨團團結一致，感到非常振奮。

國民黨主席朱立倫表示，全體國民黨立委都會亮票，並將修改「立法委員互選院長副院長辦法」改為記名投票。謝國樑說，他覺得亮票也無妨，擔任立委時也曾技術性亮票，未來若能改為記名投票，應該會是更適當作法。

謝國樑說，雖然國民黨已有團結氛圍，看起來會有一致的投票行為，不過票數仍沒有過半，要先爭取無黨籍立委高金素梅、陳超明支持，即便如此，距離過半還差幾票，而民眾黨立委有幾張關鍵選票，不過，「我還是不要說太多，多說多錯」，尊重各黨理念，做出最佳選擇。

謝國樑說，很期待韓國瑜擔任立法院長，假如韓國瑜選上，以後要多抽空跑立法院，為了地方建設向韓國瑜爭取支持。政黨政治還是需要一定的制衡，既然民進黨選上總統、副總統，國民黨希望能在立法院扮演理性、合理制衡的角色。（編輯：方沛清）1130123