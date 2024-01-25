國民黨選黨鞭頻叫陣 柯建銘：大話不要講太多

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（中央社記者林敬殷台北25日電）正當朝野為立法院正副院長改選頻頻出招之際，國民黨立委賴士葆與傅崐萁相繼登記參選國民黨立法院黨團總召，並不約而同向民進黨團總召柯建銘叫陣，傅崐萁還表示「柯總召趕快去收驚，我馬上到了」，柯建銘說兩位他都祝福，但「選上再說，大話不要講太多」。

立法院新會期即將在2月1日揭開序幕，當天將改選立院正副院長，在此之前，國民黨團新會期的幹部選舉，於昨天起開放黨籍立委登記，至今天截止，30日將進行投票，賴士葆與傅崐萁相繼完成登記。

傅崐萁上午於立院大門口舉行記者會，簽署一份自提的國會改革承諾書，並表示，已磨好倚天劍、屠龍刀對抗柯建銘，要柯建銘趕快去收驚；賴士葆則說，他與柯建銘有多年打交道的經驗，常協商。

柯建銘表示，不管是傅崐萁或賴士葆參選都向他叫陣，他都祝福，等他們選上再說，現在就慢慢看，大話不要講太多。

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對於傅崐萁主張總統赴立法院國情報告常態化，柯建銘說，以法制面而言，現在規定只有「得」邀請總統做國情報告，並採綜合回答。若改為即問即答形式，不是修法的問題，而是牴觸憲法，憲法規定行政院長是全國最高行政首長，並赴立院報告並備質詢，不是總統要赴立院報告備詢。

柯建銘表示，現在立法院還沒有開議，未來朝野政黨如何面對這一題，就待開議後再處理。民進黨團未來在國會非常險峻，但他相信將是團結的民進黨、對抗分裂的在野黨。（編輯：翟思嘉）1130125