更多編輯台推薦新聞：
中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力
運動

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力

海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂
社會

海巡執法風險高 登檢常遇言語挑釁肢體抵抗、曾因跳船韌帶斷裂

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知這裡看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

韓國瑜接見捷克駐台代表 盼持續深化雙邊交流合作

2024/3/7 15:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北7日電）立法院長韓國瑜今天接見捷克駐台代表史坦格時表示，台捷是真朋友，期盼持續深化雙邊交流合作；史坦格說，在雙方共同努力下，未來台捷間的合作成果必定更加豐碩。

捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）一行到立法院拜會韓國瑜，「中華民國與捷克暨奧地利交流聯誼會」會長、國民黨立委萬美玲等人在場。

立法院發布新聞稿指出，韓國瑜說，台捷關係日益密切友好，在各領域的交流合作持續深化，未來也期盼雙方國會議員持續深化互訪交流。

韓國瑜感謝萬美玲長期以來積極推動台捷友好交流，有助持續推升立法院與捷克國會，以及捷克經濟文化辦事處與台灣的交流。

韓國瑜指出，源自捷克的SKODA汽車近年來在台灣頗受歡迎，而台灣高科技產業已打下晶片半導體的國際領導地位，未來將是AI蓬勃發展的世代，他期待未來台捷之間可在AI等新世代科技產業上加強合作，也歡迎捷克學生來台灣研習中文及就學，讓台捷在教育、文化及科技產業上互惠互利，共榮發展。

史坦格感謝韓國瑜接見，並提及台灣與捷克的關係堅實穩固，特別在疫情期間，台灣贈送捷克口罩，捷克贈送台灣疫苗，這樣是「患難見真情」，充分展現出台捷間真摯的友誼。

史坦格說，2023年台捷直航，不僅促進觀光產業發展及人民交流，更帶來雙邊經濟貿易的互惠，期盼未來能增加每週往返航班，持續深化雙邊交流。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他指出，近年台捷在各領域的互動與合作蒸蒸日上，2年前「台北市立動物園」贈送捷克「布拉格動物園」一對雄雌穿山甲，並成功孕育小寶寶，取名「小松果」，成為歐洲成功繁殖穿山甲的首例，傳為佳話。

史坦格表示，台捷之間過去的交流活動，因受疫情影響而延宕，目前已逐漸恢復，他相信在雙方共同努力下，未來台捷間的合作成果必定更加豐碩。（編輯：郭無患）1130307

#捷克
#韓國瑜
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.238