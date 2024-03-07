韓國瑜接見捷克駐台代表 盼持續深化雙邊交流合作

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（中央社記者范正祥台北7日電）立法院長韓國瑜今天接見捷克駐台代表史坦格時表示，台捷是真朋友，期盼持續深化雙邊交流合作；史坦格說，在雙方共同努力下，未來台捷間的合作成果必定更加豐碩。

捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）一行到立法院拜會韓國瑜，「中華民國與捷克暨奧地利交流聯誼會」會長、國民黨立委萬美玲等人在場。

立法院發布新聞稿指出，韓國瑜說，台捷關係日益密切友好，在各領域的交流合作持續深化，未來也期盼雙方國會議員持續深化互訪交流。

韓國瑜感謝萬美玲長期以來積極推動台捷友好交流，有助持續推升立法院與捷克國會，以及捷克經濟文化辦事處與台灣的交流。

韓國瑜指出，源自捷克的SKODA汽車近年來在台灣頗受歡迎，而台灣高科技產業已打下晶片半導體的國際領導地位，未來將是AI蓬勃發展的世代，他期待未來台捷之間可在AI等新世代科技產業上加強合作，也歡迎捷克學生來台灣研習中文及就學，讓台捷在教育、文化及科技產業上互惠互利，共榮發展。

史坦格感謝韓國瑜接見，並提及台灣與捷克的關係堅實穩固，特別在疫情期間，台灣贈送捷克口罩，捷克贈送台灣疫苗，這樣是「患難見真情」，充分展現出台捷間真摯的友誼。

史坦格說，2023年台捷直航，不僅促進觀光產業發展及人民交流，更帶來雙邊經濟貿易的互惠，期盼未來能增加每週往返航班，持續深化雙邊交流。

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他指出，近年台捷在各領域的互動與合作蒸蒸日上，2年前「台北市立動物園」贈送捷克「布拉格動物園」一對雄雌穿山甲，並成功孕育小寶寶，取名「小松果」，成為歐洲成功繁殖穿山甲的首例，傳為佳話。

史坦格表示，台捷之間過去的交流活動，因受疫情影響而延宕，目前已逐漸恢復，他相信在雙方共同努力下，未來台捷間的合作成果必定更加豐碩。（編輯：郭無患）1130307