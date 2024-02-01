Linbay好油林裕紘、周榆修、郭正亮等人違紀 民進黨開除黨籍

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（中央社記者葉素萍台北1日電）民進黨中評會今天開會討論違紀參選助選案、各縣市黨部違紀除名案，決議將50人除名開除黨籍，另有37人停權1年；與會人士說，被開除黨籍者包括，民眾黨秘書長周榆修、前立委郭正亮、「Linbay好油」林裕紘。

民進黨中評會今天開會討論2022年地方選舉、2024年總統立委選戰中，違紀以其他黨或無黨籍參選，違紀為他黨候選人助選者，以及各縣市黨部違紀除名案。

民進黨中評會發布新聞稿表示，全數無異議通過做出一致決議。

中評會表示，違紀的50人除名開除黨籍，另有37人停權1年處分，並有2案經申訴決議再行調查下次會議處理。

中評會指出，依據民進黨紀律評議裁決條例第12條規定，「本黨黨員未經提名違紀參選者，應予除名處分」，第11屆全國不分區立法委員選舉具黨員身分違紀參選者，中評委決議，一人予以開除黨籍的除名處分。

中評會指出，2022年九合一違紀參選第4類公職者予除名處分共27人、2人以他黨參選者一併除名。另違紀參選第5類公職者，包括里長鄉鎮市民代表，考量基層經營特殊性，共37人停權1年處分；九合一違紀助選除名案共7人予以除名，違紀除名案共10人予以除名。

與會人士說，去年因參選全國不分區立委被除名的包括民眾黨的周榆修；各縣市黨部自動評議除名的，包括洪智坤、郭正亮、蔡沐霖、陳右豪、「Linbay好油」林裕紘、黃麗貞、黃文峯等人，這些人有些涉及MeToo事件、有些是違紀幫他黨候選人助選，有些人雖自動退黨，但縣市黨部仍評議開除，中評會今天同意地方黨部處分。

中評會主委賴瑞隆強調，2024總統立委大選結束，也是面對國家新局勢的開始，期許所有人都以國家利益為重，違紀行為絕不容許，台灣面對政局變化，黨內更應遵守黨章黨綱紀律，團結一致爭取人民支持，堅守清廉勤政愛鄉土的政黨價值，共同守護台灣的自由民主與和平繁榮。（編輯：林興盟）1130201