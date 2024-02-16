更多編輯台推薦新聞：
陳俊翰患罕病SMA僅頭手能動 棄海外治療返台為病友爭平等醫療
政治

陳俊翰患罕病SMA僅頭手能動 棄海外治療返台為病友爭平等醫療

印尼大選勝出 普拉伯沃曾鎮壓民運、人權爭議多
國際

印尼大選勝出 普拉伯沃曾鎮壓民運、人權爭議多

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒
生活

珍稀藍鯨命喪台灣海岸 20公尺骨骼標本帶來沉痛提醒

台裔導演王湘聖作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安
娛樂

台裔導演王湘聖作品「奶奶跟外婆」前進奧斯卡 主角嗨喊想見李安

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
宏都拉斯斷交近11個月 仍欠台灣逾139億元
首頁 / 地方

中國快艇翻覆釀2死 陳福海盼開啟漁民生計對談

2024/2/16 11:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷金門縣16日電）一艘中國快艇在金門海域翻覆釀2死，金門縣長陳福海在臉書（Facebook）發文表示，對該起憾事表達由衷遺憾與哀悼，盼開啟金廈漁民生計議題對談。

一艘載有4人的中國籍快艇14日下午1時許，越界闖入金門海域，行經金門縣北碇東1.1浬時，遭海巡署人員追緝，該船拒檢蛇行翻覆4人落海，其中2人送醫不治，全案報請金門地檢署調查。

陳福海15日在臉書發文表示，對此一突發不幸事件，已指示金門縣副縣長李文良統籌大陸事務辦公室，針對受傷大陸漁民及罹難者家屬，在後續若有相關出入境需求，全力給予人道關懷及行政協助。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳福海指出，由於金門與廈門經濟海域相連，彼此間的重要漁場更相互重疊，過去在海上曾多次發生因為捕撈漁獲衍生出的爭執與衝突事件，盼望兩岸有關當局，應基於悲天憫人的態度，開啟金廈兩岸漁民生計議題理性和平的務實對談，進而推展出互利共好的契機。

陳福海表示，誠如近年來金門水產試驗所與廈門海洋發展局聯合舉辦施放魚苗的互惠合作模式，針對兩岸間民生經濟議題持續溝通以化解歧異、秉持「兩岸一家親，共享一片海」相向而行，金門縣府也願以兩岸和平先行者的角色，持續為兩岸三地和平、對話溝通來盡更多的努力。（編輯：謝雅竹）1130216

#金門縣
#陳福海
#李文良
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.242