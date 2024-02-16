中國快艇翻覆釀2死 陳福海盼開啟漁民生計對談

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（中央社記者張已亷金門縣16日電）一艘中國快艇在金門海域翻覆釀2死，金門縣長陳福海在臉書（Facebook）發文表示，對該起憾事表達由衷遺憾與哀悼，盼開啟金廈漁民生計議題對談。

一艘載有4人的中國籍快艇14日下午1時許，越界闖入金門海域，行經金門縣北碇東1.1浬時，遭海巡署人員追緝，該船拒檢蛇行翻覆4人落海，其中2人送醫不治，全案報請金門地檢署調查。

陳福海15日在臉書發文表示，對此一突發不幸事件，已指示金門縣副縣長李文良統籌大陸事務辦公室，針對受傷大陸漁民及罹難者家屬，在後續若有相關出入境需求，全力給予人道關懷及行政協助。

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陳福海指出，由於金門與廈門經濟海域相連，彼此間的重要漁場更相互重疊，過去在海上曾多次發生因為捕撈漁獲衍生出的爭執與衝突事件，盼望兩岸有關當局，應基於悲天憫人的態度，開啟金廈兩岸漁民生計議題理性和平的務實對談，進而推展出互利共好的契機。

陳福海表示，誠如近年來金門水產試驗所與廈門海洋發展局聯合舉辦施放魚苗的互惠合作模式，針對兩岸間民生經濟議題持續溝通以化解歧異、秉持「兩岸一家親，共享一片海」相向而行，金門縣府也願以兩岸和平先行者的角色，持續為兩岸三地和平、對話溝通來盡更多的努力。（編輯：謝雅竹）1130216