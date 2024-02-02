沙美市區停車位不足 金縣府規劃臨停車位2/5啟用

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（中央社記者洪學廣金門縣2日電）金門沙美市區因都市發展及觀光熱點熱門，停車空間不同。縣長陳福海指示金沙國小地下停車場暨複合式運動場館工址周邊規畫臨時停車場，可供38席汽車位，預計2月5日啟用。

沙美市區因都市發展及觀光景點熱門，停車位需求量大，現有停車空間不足，且為因應年節交通停車需求。陳福海指示於金沙國小地下停車場暨複合式運動場館工址周邊規劃臨時停車場位，供鄉親及遊客臨時停車。沙小臨時停車場啟用後可提供38席汽車停車位，既可增加停車空間，又能暫時利用工區土地。

陳福海指出，近幾年地區住宅建案及觀光發展相當快速，停車需求大增，為持續改善停車問題，指示觀光處研擬短中長期改善計畫，整體規劃策略將以「增加供給」與「強化管理」為主軸，後續按難易程度來逐步推動，務必讓停車問題有效地逐步改善。

金門縣政府工務處今天發布新聞稿表示，經與鎮公所、學校及觀光處等單位研議協調後，將此地新闢建臨時停車場，讓鄉親或遊客都能有更方便停車空間可利用。

沙小臨時停車場預計2月5日建置完成開放，歡迎民眾多多使用，車輛進出停放請注意周遭交通狀況及依動線行駛。縣府後續會努力加強停車場闢建，提供優質的停車服務與管理。（編輯：黃世雅）1130202