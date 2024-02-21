否認海巡隱匿碰撞 管碧玲：第3人責任險揭露事實

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄21日電）中國一艘快艇越界闖入翻覆釀2死，外界質疑海巡隱匿雙方追逐過程船身碰撞，海委會主委管碧玲今天表示，海巡沒有隱匿動機，且有第3人責任險就代表有碰撞，這種事無法隱匿。

中國一艘「三無快艇」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）14日越界闖入金門海域，遭海巡署追緝後翻覆釀2死。針對媒體報導質疑海巡署僅提到對方蛇行翻覆，隱匿碰撞事實，管碧玲強調，「這種事情不可能隱匿，海巡沒有隱匿動機」，且會有第3人責任險就代表有碰撞，海域和陸域車禍是一樣的，但並沒有媒體前來確認，導致誤解因此產生。

管碧玲上午在臉書發文指出，海巡署緊追登檢前任何個案都是一個不斷貼近，多次碰觸過程，因為要靠近，才能跳上受檢船舶，在靠近、調整彼此船位過程，就有持續碰觸風險。海巡署的說明方式是基於日常經驗，沒有隱匿的動機，這種事情無法隱匿，誰都知道。

管碧玲重申，2天前就揭露此案受第3人責任險的保障，這也是基本常識，「會有第3人責任險，就是有碰撞」，海域和陸域上車禍是一樣的，沒有碰撞，怎麼會有第3人責任險。但當自己說明這件事情時，有立委來確認，卻沒有媒體來確認，誤解因此產生。

管碧玲也強調，海巡在海上執法是在搏命，十分心疼他們，是因為不斷看到他們在生死一線間執法。有關案情部分，一直說海巡署說法會被認為難昭公允，所以一直說不偏不倚，大公無私，請檢察官偵辦還原真相，但是有關隱匿碰撞這件事，與案情無關，必須替他們說明。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

管碧玲呼籲，海巡是國家寶貴資產，他們在海上替大家抓走私偷渡毒品槍枝，替國人護漁救難千里送藥，請大家珍惜海巡，請大家相信司法，「請大家可以罵我、不要罵海巡」。

此外，金門地檢署今天發布聲明指出，對於媒體報導「金門地檢：碰撞翻覆」，澄清檢方並未對媒體就此案意外發生的責任歸屬表達意見，金門地檢署發言人及新聞稿也未曾證實雙方船隻是碰撞翻覆。（編輯：謝雅竹）1130221