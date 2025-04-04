中共27機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控
2025/4/4 09:45
（中央社記者吳書緯台北4日電）國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機16架次，其中15架次逾越海峽中線進入北部、西南空域，並偵獲共艦9艘、公務船2艘，總計中共27機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。
根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午8時45分至今天上午5時45分，在台灣海峽空域偵獲中共11架次主、輔戰機，其中10架次逾越中線。
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國軍於昨天上午8時25分至昨天晚間8時10分，在台灣西南空域偵獲中共5架次輔戰機及無人機。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：林家嫻）1140404
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