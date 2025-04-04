加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國憲法法院通過尹錫悅彈劾案 即刻免職
首頁 / 政治
中共軍演
新聞專題
中共軍演2/300
首頁 / 政治

中共27機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控

2025/4/4 09:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北4日電）國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機16架次，其中15架次逾越海峽中線進入北部、西南空域，並偵獲共艦9艘、公務船2艘，總計中共27機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午8時45分至今天上午5時45分，在台灣海峽空域偵獲中共11架次主、輔戰機，其中10架次逾越中線。

google news透過 Google News追蹤中央社

國軍於昨天上午8時25分至昨天晚間8時10分，在台灣西南空域偵獲中共5架次輔戰機及無人機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：林家嫻）1140404

#共機
#海峽中線
#國防部
#國軍
中共軍演
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美日韓外長關切中共對台軍演 反對脅迫手段改變現狀
59
更多編輯台推薦新聞：