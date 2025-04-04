美媒：英特爾、台積電初步同意成立晶片製造合資企業
2025/4/4 05:55
（中央社班加羅爾3日綜合外電報導）美國科技新聞網站The Information今天報導，2名參與相關討論的知情人士透露，英特爾與台積電已達成初步協議，將成立一家合資企業來營運英特爾的晶片製造工廠。
報導並稱，全球最大晶圓代工廠台積電將持有新公司20%的股份。
根據報導，白宮和商務部官員一直在力促台積電和美國晶片大廠英特爾（Intel）達成協議，以解決英特爾的長期危機。
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英特爾和台積電拒絕置評，白宮未立即回應路透社的置評請求。
路透社上月報導，在美國政府要求台積電襄助陷入困境的英特爾後，台積電已向美國晶片設計商輝達（Nvidia）、超微（AMD）和博通（Broadcom）提議入股一家合資企業，負責營運英特爾的晶圓廠。（譯者：楊昭彥）1140404
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