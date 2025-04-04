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對等關稅32%衝擊大 卓榮泰下午4時記者會說明因應措施

2025/4/4 12:15（4/4 12:19 更新）
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（中央社記者賴于榛台北4日電）美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政團隊經馬拉松式會議加上向總統賴清德報告過後，行政院長卓榮泰預計下午4時舉行記者會，對外說明評估及因應措施。

川普昨天宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政團隊從宣布時的凌晨4時開始應變，歷經馬拉松式會議、向賴總統報告，並持續盤整與調整原先擬定的業者協助方案，後續預計也會與美方交涉不合理處。

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政院人士今天表示，美國關稅細則還在陸續出爐，行政團隊持續盤點調整相關因應措施，預計告一段落後，就會先說明階段性因應措施。

卓榮泰則在臉書指出，美國關稅細則陸續出爐，行政團隊為因應未來可能的影響，持續「有效控管風險、擴大支持產業」，2天以來不分日夜、密集研討，預計下午4時舉行記者會，對外說明評估及因應措施。（編輯：林淑媛）1140404

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