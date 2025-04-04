川普揮砍關稅大刀 重塑美國對待盟友方式

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）日本和台灣承諾鉅額投資，英國國王也遞出國是訪問邀請，但這些盟友最後仍無法勸阻美國總統川普揮砍關稅大刀；川普此舉不僅可能改變全球經濟，恐也將重塑美國外交政策基礎。

法新社報導，川普昨天在他所謂的「解放日」宣布對全球各國全面加徵關稅，不分敵友，甚至以最嚴厲的稅率來打擊美國的長期盟友。

華府保守派智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）專家蒲蕾可（Danielle Pletka）說：「這是我們應對世界方式的巨大變化。」

自視為交易大師的川普相信，當實際上「挾持出口，然後開始談判贖回價格」時，他就能擁有影響力；蒲蕾可說：「這並非美國通常做生意的方式。有時候，它會以這種方式與對手打交道…以這種方式對待我們的盟友非常罕見。」

效力於前總統拜登政府的美國貿易代表署幕僚長赫爾伯特（Heather Hurlburt）指出，美國傳統上以安全關係為先。

現為英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）副研究員的赫爾伯特表示：「現在川普身邊的人說，我們想整頓我們的經濟關係，安全關係可以排在我們同意的經濟關係之後…這與美國政策運作方式完全相反。」

川普在他的第一個任期中令美國盟友不知所措，但許多盟友以奉承和激勵措施來避免激烈行動。

川普昨天特別讚揚日本已故首相安倍晉三，安倍曾贈與這位共和黨大亨一支金色高爾夫球桿，藉此建立融洽關係並幫助保護了日本。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則用艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）晚宴和閱兵儀式上的榮譽席招待川普，他因此取得了一些成功，包括說服川普改變從敘利亞撤軍的想法。

在實施對等關稅前，部分美國的夥伴試圖以重大宣布爭取川普的青睞，例如台灣晶片製造業龍頭台積電3月宣布在美投資1000億美元。

川普昨天認可這項投資，但稱台灣「拿走我們所有電腦晶片和半導體」產業，並宣布對台灣出口產品課徵32%關稅。

一名來自遭美課重稅國家的駐華府外交官表示，他的國家決定低調以對，將聯繫川普政府官員請求合作。

這名要求匿名的外交官說：「根本起不了作用。關稅比我們預期要高出很多。」

美國副總統范斯（JD Vance）接受極右翼「布萊巴特新聞網」（Breitbart News）訪問時說，美國不再是「世界存錢筒」，他還把經濟政策與安全政策聯繫起來。

他說：「一言以蔽之，就是民族主義…在我們的經濟政策中，我們將反擊荒謬的貿易行為。在我們的外交政策中，我們將停止發動愚蠢戰爭。」

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川普矢言從關稅創造「數以兆計美元」收入，以減輕稅負和振興國內製造業。

不過多數主流經濟學家反駁川普的邏輯，指出關稅成本將轉嫁到消費者身上。美股今天已出現5年來最大跌勢。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1140404