對美關稅談判 傅崐萁籲邀張忠謀加入

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（中央社記者王承中台北9日電）國民黨團總召傅崐萁今天表示，行政院副院長鄭麗君率團赴美談判關稅，國民黨團樂觀其成，並建議總統賴清德請台積電創辦人、前APEC領袖代表張忠謀加入談判小組，相信對談判有正面加分的效果。

美國宣布對台課徵對等關稅32%，賴總統日前表示，台灣已組成談判小組，由鄭麗君領軍。談判關稅可比照美加墨自貿協定，從台美雙方「零關稅」開始談起。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁上午在立法院接受媒體聯訪時指出，鄭麗君率團赴美進行關稅談判，國民黨團樂觀其成，相信鄭麗君有良善的溝通能力，希望這次談判能盡快有結果，否則國內產業將無所適從。

另外，傅崐萁也呼籲賴總統敦請張忠謀成為此次赴美談判小組的成員之一。他說，張忠謀過去多次代表國家出席APEC，都有豐碩的成果，國際地位尊榮，相信對於談判會有正面加分的效果，可拯救台灣產業。

傅崐萁指出，希望政府注意停滯性通膨將馬上到來，應該抑制物價。現在台鐵公司預計調漲票價，一旦公共運輸調漲，將造成民間物價全面上漲，呼籲政府三思，立法院也不排除做成決議，呼籲政府暫緩這些措施。

對於台積電、聯電赴美投資，傅崐萁表示，不反對台積電、聯電赴美投資，但程序必須完備。他提醒政府，這些公司赴美投資，須經董事會、股東大會同意，最重要的是要經過投審會的同意。世界最先進的晶片製程能否到美國，也要經過國安單位審查。

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有關移民署發函要求陸配限期繳附喪失原籍證明，逾期未補可撤銷定居許可和除戶。傅崐萁指出，國家此時正面對全球金融海嘯，且可能是停滯性大蕭條，大家必須團結在一起，呼籲執政黨不要在台灣內部找敵人。

傅崐萁表示，對於已經入籍台灣超過20年以上的陸配，就算當時有登載不實，也超過法律追訴期，且法律不能溯及既往，這是聯合國人權兩公約中最基本的條款，希望政府懸崖勒馬。（編輯：萬淑彰）1140409