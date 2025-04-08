對等關稅談判 卓榮泰：有完善計畫適當人選做交涉

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（中央社記者王揚宇台北8日電）對美關稅談判小組由行政院副院長鄭麗君領軍，外界關注談判進度。行政院長卓榮泰今天說，相關內容只能在談判過程向對方表示，目前無法對外說明，但政府有完善計畫、適當人選，可以做正面交涉。

美國宣布對台課徵對等關稅32%，賴總統6日說，台灣已組成談判小組，由鄭麗君領軍。談判關稅可以比照美加墨自貿協定，從台美雙方「零關稅」開始談起。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪表示，美國宣布新制度後，4月3日當天，行政院已向總統府提報初步計畫跟想法，總統府、行政院也分別做了很多工作安排。

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至於談判進度，卓榮泰指出，牽涉到對外事務，當然是以既有管道做多方聯繫，他目前只能說，要求與美國政府談判的眾多國家中，台灣當然是其中一個。台灣會選擇合宜時間、用詳細內容，提出賴總統的談判構想，而這些都是經過團隊專業跟深入規劃；但針對內容部分，只能在談判過程中跟對方表示，現在還無法向外界說明。

卓榮泰說，談判是持續在進行，4月3日之前，就有相關代表在美方進行溝通，請民眾多給政府一點時間，希望可以爭取適當時間，而且「我們有完善的計畫、適當的人選，可以做正面交涉」。（編輯：謝佳珍）1140408