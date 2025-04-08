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與朝野共商爆座位插曲 卓榮泰：政府一體無主客之分

2025/4/8 10:16（4/8 11:21 更新）
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行政院7日邀立法院朝野黨團在行政院共商國是，過程中發生「座位插曲」，引發討論。行政院長卓榮泰（圖）8日受訪表示，就國家而言，政府是一體的，沒有主客之分。中央社記者謝佳璋攝 114年4月8日
行政院7日邀立法院朝野黨團在行政院共商國是，過程中發生「座位插曲」，引發討論。行政院長卓榮泰（圖）8日受訪表示，就國家而言，政府是一體的，沒有主客之分。中央社記者謝佳璋攝 114年4月8日
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（中央社記者王揚宇台北8日電）因應美國對等關稅衝擊，行政院昨天邀立法院朝野黨團在行政院共商國是，過程中發生「座位插曲」，引發討論。行政院長卓榮泰今天說，就國家而言，政府是一體的，沒有主客之分，大家願意坐下來討論當前局勢，才是最重要的事情。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，作上述表示。

卓榮泰說，感謝朝野黨團昨天在最短的時間內到行政院，交換彼此的態度，而行政院作為邀請方，未來希望盡到邀請方的責任，讓每個人可以很舒服、很樂意地前來參加會議。

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卓榮泰表示，就國家而言，政府是一體的，沒有主客之分，大家願意坐下來討論當前遇到的問題，這才是最重要的事情，他很謝謝、也很樂意看到這樣的發展，後續也會往此方向繼續努力。

行政院昨天下午邀立法院朝野各黨團在政院共商國是，採閉門會議，包括卓榮泰、副院長鄭麗君及立法院各黨團3長等人出席，會場座位安排卓榮泰右邊是國民黨團總召傅崐萁，傅崐萁右手邊依序為民進黨團總召柯建銘、民眾黨團總召黃國昌。柯建銘說，他要坐傅崐萁的座位，「這是國家尊嚴問題」，後來由鄭麗君讓出卓榮泰左手邊的位子解圍。（編輯：萬淑彰）1140408

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