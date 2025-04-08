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彭金隆：與台灣高度連動美股已回穩 有助提振台股信心

2025/4/8 09:43（4/8 10:31 更新）
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立法院會8日繼續進行總質詢，對於外界關注台股恐陷入熊市，金管會主委彭金隆（中）受訪表示，這是全球問題，不管是美股、歐股、亞股也通通都有反應，不只有台灣。中央社記者謝佳璋攝 114年4月8日
立法院會8日繼續進行總質詢，對於外界關注台股恐陷入熊市，金管會主委彭金隆（中）受訪表示，這是全球問題，不管是美股、歐股、亞股也通通都有反應，不只有台灣。中央社記者謝佳璋攝 114年4月8日
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（中央社記者王承中台北8日電）台股7日大跌2065.87點，創史上最大收盤跌點紀錄。金管會主委彭金隆今天表示，有注意到昨天歐股已在收斂，美股也回到穩定狀態，跟台灣高度連動的那斯達克綜合指數、費城半導體指數也都回穩小幅上揚，且今天早盤的日股也已經穩定，均有助於提振台股信心。

美國總統川普2日宣布對等關稅措施，衝擊國際股市。台股連假後開盤，7日終場大跌2065.87點，收在19232.35點，創史上最大收盤跌點紀錄，成交值1472.95億元，創2022年12月以來新低量。

立法院今天繼續進行總質詢，對於外界關注台股恐陷入熊市，彭金隆在列席前受訪表示，這是全球問題，不管是美股、歐股、亞股也通通都有反應，不只有台灣。台灣比較特別的是，因為日前有清明連假的關係。

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對於未來台股走勢，彭金隆指出，有注意到昨天歐股已在收斂，美股也回到穩定狀態，跟台灣高度連動的那斯達克綜合指數、費城半導體指數也都回穩跟小幅上揚，且今天早盤的日股也已經穩定，這都有助於提振台股的信心。

彭金隆表示，金管會對於相關事件的處理，已經有非常多的經驗，也會隨時關注市場狀況，適時提出相應措施。（編輯：潘羿菁）1140408

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立法院會8日繼續進行總質詢，金管會主委彭金隆（前中）列席前受訪，回應台股議題。中央社記者謝佳璋攝 114年4月8日
立法院會8日繼續進行總質詢，金管會主委彭金隆（前中）列席前受訪，回應台股議題。中央社記者謝佳璋攝 114年4月8日
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