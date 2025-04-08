美商會：不應對台灣實施可能危及美台互信的貿易措施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北8日電）美國總統川普宣布開徵對等關稅震撼全球，台灣美國商會再度發表聲明表達強烈關切，並呼籲呼籲川普、美國華府政府官員及參眾兩院友台人士，不應對台灣實施任何可能危及美台關係穩定及互信的貿易措施，同時呼籲雙方政府加速談判。

台灣美國商會指出，各方秉持美台關係長久以來的互信及合作精神，攜手解決貿易問題，共同打造奠基於創新、投資及共同成長的未來。

台灣美國商會理事長Dan Silver今天透過新聞稿強調，自由且公平的貿易以及健全的經濟政策，對提升生產力及可預測性至關重要，並進一步表示，對於台灣美國商會成員而言，擁有具確定性及穩定性的經商環境是會員們能有效經營、並促進健全且永續經濟成長的重要基 石。

Dan Silver表示，呼籲雙方政府加速談判，以促使該等關稅降到最低，同時應確保談判過程透明、明確且公平。

總統賴清德近日重申台灣對美台夥伴關係的承諾，包括爭取對等關稅減免及擴大雙方市場對接等訴求，台灣美國商會在此表達支持。Dan Silver表示，台灣是美國長期可靠的貿易夥伴，也一向抱持最大善意處理雙邊貿易失衡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣美國商會認為，台灣多年來致力解決與美國貿易失衡的善意應受到肯定。目前對台灣課徵對等關稅一舉，不僅忽視了台灣致力解決與美國貿易失衡的誠意，更未考量到台灣對美台雙邊經貿夥伴關係的貢獻。

台灣美國商會表示，身為全球最具創新能力的經濟體之一，台灣以人均計算向美國申請的專利量持續排名全球前5強。台灣亦長期對美國在各關鍵產業的競爭力及韌性上做出長足貢獻。台灣美國商會將持續致力強化美台關係，推動開放且以法規為基礎的經貿環境，共創美台雙贏。（編輯：潘羿菁）1140408