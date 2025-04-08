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朱立倫喊加碼補助 吳思瑤：行政部門願與朝野對話

2025/4/8 17:10（4/8 17:21 更新）
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民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤8日在立法院接受媒體聯訪，針對美國對等關稅衝擊相關議題，作相關說明。中央社記者王揚宇攝 114年4月8日
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤8日在立法院接受媒體聯訪，針對美國對等關稅衝擊相關議題，作相關說明。中央社記者王揚宇攝 114年4月8日
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（中央社記者王揚宇、陳俊華台北8日電）因應美國對等關稅衝擊，國民黨主席朱立倫呼籲中小企業或弱勢產業的補助案，應由新台幣880億元提高到2000億元以上。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪回應，是否要再加碼，要視受衝擊產業的影響評估等，行政部門同意跟朝野對話。

吳思瑤也坦言，如果880億元不夠要加碼，倘若國會支持且執行合理、正當等，當然可以調升。

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政院長卓榮泰4日召開記者會指出，政府將因應策略重點提升到全面積極準備、有效控管風險、擴大支持產業，將推出9大面向、20項措施，共880億元的協助方案。

吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪，對於朱立倫稱補助案應由880億元提高到2000億元以上等議題，做相關說明。

吳思瑤表示，行政院7日的共商國是會議上，行政院端出兩大面向，包括對外交涉談判、對內支持產業的作為，包含880億元特別預算等，都獲得朝野黨團高度支持，國民黨跟民眾黨立委也提出很多提問跟關切，但這都未溢出行政院端出的各項應變方案。

吳思瑤指出，目前為止，針對川普關稅衝擊，台灣各方面的因應政策都獲在野黨認可跟支持，希望在此關鍵時刻，在野黨能心口如一，支持行政院各項方案，行政院也展現高度的正向期待，若在野黨立委有更進一步、建設性的政策，絕對可以納入行政部門參照。

吳思瑤說明，在昨天的會議上，朝野各黨團對於880億元支持產業的特別條例跟特別預算，高度支持也有共識，如果朱立倫認為預算不夠、要再加碼，這要具體針對受衝擊產業提出影響評估，行政部門也同意在此方向上，更進一步就計畫的全面性、需求性，與朝野再做對話。

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吳思瑤提到，如果880億元不夠、要加碼，在國會支持且執行是合理、正當，當然能調升，而更重要的前提是，每一分每一毫都要對準、對產業的支持力道要有效果，才能支用這些特別預算。

媒體追問，在野認為相關預算可由總預算案被刪除的部分來支應，吳思瑤回應，預算不能被這樣挪用、被胡亂拿回來支用，不管是這筆880億元還是數額要往上加碼，都必須從新的財源思考，而非把刪除的預算直接拿來使用，預算不能這樣五鬼搬運、不能這樣移花接木。（編輯：張若瑤）1140408

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