證交所喊話奏效 2天內7家上市公司啟動庫藏股

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（中央社記者曾仁凱台北9日電）美國對等關稅風暴重創台股，證交所積極向上市公司喊話，鼓勵實施庫藏股，以穩定市場信心。根據證交所統計，7日、8日短短2天，包括新產、燁輝、三陽工業、為升、京城、華晶科、保瑞，累積已有7家上市公司宣布啟動庫藏股計畫。

證交所8日通知上市公司，得善用各項可行機制，例如可視資金狀況與維護股東價值等因素，適時啟動庫藏股買回計畫，以穩定市場信心、維護股東權益，並強化投資人對公司長期發展的支持。

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證交所指出，庫藏股機制有助於調節市場供需、減緩股價過度波動，同時彰顯公司對自有價值的肯定。當前外部環境變動快速，採取適當應對措施，有助提升市場對企業治理與財務穩健度的信任。

另一方面，考量市場與投資人對美國關稅政策可能產生的影響高度關注，證交所也提醒上市公司應全面檢視此政策對財務、營運及業務等影響。如屬重大事項，或已有市場詢問關注，應儘速透過公開資訊觀測站發布重大訊息，說明相關情形與公司因應方向，以落實資訊揭露義務，協助投資人充分掌握必要資訊。（編輯：林家嫻）1140409