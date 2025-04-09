關稅衝擊 星展：最壞情境台灣經濟成長降2.5個百分點

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（中央社記者羅元駿台北9日電）美國對等關稅衝擊，星展銀行（台灣）今天指出，最壞情境估台灣經濟成長率可能下降2.5個百分點，不過由於貿易談判與財政政策可能淡化衝擊，仍維持今年台灣GDP成長率3%、2026年2.4%的預測。

星展銀今天舉辦2025年第2季經濟展望線上記者會，由星展集團資深經濟學家馬鐵英分享第2季經濟前景看法。

馬鐵英指出，川普2.0對台灣的整體影響大於預期，台灣2024年對美國出口金額占總出口金額約23%，占名目GDP的14%。在對美國的出口依賴度方面，台灣在亞洲主要經濟體中位居第2、僅次越南。

星展整理台灣出口到美國最主要類別為電腦零組件、電腦包含AI伺服器等。馬鐵英說，電腦配件、電腦和電信設備的替代品主要來自墨西哥，關稅稅率低於台灣。

面對美國對等關稅政策，馬鐵英說，台灣需要強而有力的政策應對來緩解對等關稅的影響，台灣可透過雙邊談判減少壁壘，或是財政政策擴張，支持受關稅影響的產業與企業，提振勞動市場、消費與國內需求。

馬鐵英表示，星展集團在假設價格彈性為0.5下，32%的對等關稅將使台灣對美國的出口減少16%，並可能導致台灣2025年、2026年的GDP成長率下降1.7%。

馬鐵英進一步分析，若全球經濟成長率下滑1%，也將影響台灣GDP約0.8%，合計最差約影響2.5個百分點；不過因貿易談判與財政政策可能淡化關稅衝擊。目前星展維持先前對台灣的經濟預測，預估2025年經濟成長為3%、2026年為2.4%，但也面臨下修風險。

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外界擔心台灣半導體面對潛在美國關稅影響。馬鐵英認為，關稅帶來的直接影響不大，因為台灣對美直接出口半導體產品不多，多半是接間出口，美國本土製程也多為成熟製程。

馬鐵英坦言，台灣半導體產業不是那麼擔心，反而是終端電子產品要擔心關稅衝擊。（編輯：張均懋）1140409