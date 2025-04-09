美關稅恐衝擊勞動市場 勞長：機械等產業勞工高風險

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（中央社記者吳欣紜台北9日電）美國總統川普對等關稅政策可能影響就業市場，勞動部長洪申翰今天表示，預估出口製造業受影響最大，包含機械、汽車零組件、水五金等產業勞工，也將提出因應關稅的補助方案。

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部長洪申翰列席報告業務並備質詢。

多名立委關注勞動部提出的因應關稅勞工支持方案，紛紛質詢經費來源、應變措施，也詢問洪申翰是否掌握哪些產業勞工屬於較高風險。

洪申翰表示，目前評估出口製造業的傳產風險較高，包含機械、汽車零組件、塑膠、石化、水五金、螺絲螺帽、扣件、電線電纜等行業勞工風險較高。

國民黨立委王育敏詢問，目前勞動部擬運用新台幣150億元穩定勞工就業，是否會比照疫情期間方案進行。

洪申翰表示，疫情期間比較受影響的是服務業，現在可能是製造業，因此因應情境不同，目前正規劃精進、因應關稅版本的方案，「有需要的話甚至還會加碼」，後續會因地制宜、精準設定方案。

為了降低在職勞工被解僱、失業風險，勞動部目前有僱用安定措施，能提供減班休息的勞工薪資差額補貼、最長12個月；不過，若產業要適用僱用安定措施，必須達警戒指標且經僱用安定計畫諮詢會同意。

洪申翰表示，產業受衝擊，勞動部會主動聯繫各主管機關評估提案，後續會到僱用安定諮詢會討論，最快下週就會召開。

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民進黨立委劉建國詢問，過去在疫情期間曾推出的勞工紓困貸款，是否有機會重啟。

洪申翰表示，目前正準備相關政策工具，外界較關心的減班休息部分會優先實施，至於勞工紓困貸款當時是疫情中段時期推出的，目前也正盤點不同政策工具上路的時機點。（編輯：張雅淨）1140409