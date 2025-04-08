朝野決議11日美國關稅專案報告 議事攻防可望暫歇

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（中央社記者郭建伸台北8日電）立法院會原訂今天繼續進行施政總質詢，但民進黨團一早占據主席台，藍白痛批國難當頭還當家鬧事。雖然議事仍空轉，但朝野敲定11日邀請行政院提出美國關稅政策因應作為專案報告，連日焦土攻防可望暫歇。

美國對台課徵32%對等關稅，行政院長卓榮泰昨天邀國會朝野共商國是，外界原以為今天立法院議事將持續進行，行政官員也循例一早前往議場。

不過民進黨團延續清明連假前的議事攻防策略，昨晚在議場大門輪班守候，今天上午7時待立法院議場開門後，率先搶占主席台，抗議立法院3月25日晚上7時後進行的會議是無效會議。

由於議場後方門口被鎖住，加上民進黨立委占據主席台，立法院長韓國瑜沒有進到議場宣布開會進行國是論壇，行政官員也沒能進入議場，全部都在1樓休息室等候。

上午9時後，民進黨立委在議場上擺「拯救股市，請卓院長專案報告」布條，國民黨立委則在旁邊放上「國難當頭，當家鬧事」等手板，並推出一張放有「柯建銘搶C位」字卡的座椅，諷刺民進黨團總召柯建銘昨天在行政院長卓榮泰邀集朝野黨團共商國是時，為了座位安排引起的風波。

對於民進黨團杯葛議事，國民黨團總召傅崐萁表示，國難當頭、當家不鬧事，好好救贖全國嗷嗷待哺的產業以及受困需協助的勞工，才是當務之急，請總統賴清德、行政院長卓榮泰約束民進黨立法院黨團，不要再當家鬧事、癱瘓國會。

民眾黨團總召黃國昌則抨擊，民進黨團已癱瘓4天院會，今天連議場後方門口都被鎖，行政官員似乎被交代不能進去議場，完全看不懂民進黨團在玩哪招。

民眾黨立委劉書彬與麥玉珍上午在議事空轉時拜訪立法院長韓國瑜，並透過影片轉述拜訪經過。劉書彬提到，民進黨團似乎是搞兩面手法，一方面做大字報稱要拯救股市請行政院長專案報告，但另一方面今天仍持續占據主席台。

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韓國瑜表示，國會有國會的倫理，主席台被占據就沒法開會，各政黨及立委都要反省，台灣現在面臨內憂外患，再加上大罷免導致民心浮躁，民眾應該要了解美國加徵關稅後，到底對台灣經濟有什麼影響，「看到這樣我也覺得很遺憾」。

雖然立院議事仍空轉一天，但朝野黨團下午協商時決議，11日上午將先處理「警察人員人事條例」覆議案，下午邀行政院長卓榮泰率相關部會首長列席，提出針對美國關稅政策因應作為專案報告並備詢，連日議事杯葛與焦土抗爭可望暫時歇息。（編輯：林興盟）1140408