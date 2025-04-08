立院11日處理警察條例覆議 再邀卓榮泰專案報告美國關稅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華、王揚宇台北8日電）立法院長韓國瑜今天召集朝野協商，決議11日上午處理「警察人員人事條例」覆議案，下午邀行政院長卓榮泰率相關部會首長列席，提出針對美國關稅政策因應作為專案報告並備詢。

韓國瑜下午召集朝野黨團協商，就美國總統川普宣布對台課徵32%對等關稅，討論何時邀卓榮泰到立法院進行專案報告，以及處理「警察人員人事條例」覆議案相關事宜。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，這兩天台灣股票下跌，對投資人是沉重打擊，希望儘速邀卓榮泰到立法院專案報告，讓民眾了解政府所做的衝擊影響評估、方案是什麼，也讓立委能表達在基層聽到的聲音。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，國家遭逢這麼大的困難，產業、勞工急需振興、紓困，要趕快有緊急對策，相關特別預算執行，國民黨團願意跟朝野站在一起，為人民解決問題。誠摯希望朝野同心，放下成見和意識形態，趕快應卓榮泰要求，到立法院專案報告。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，面對全球股災，當然要趕快安排行政院長專案報告；立法院長的職責寫在立法院組織法，要議事中立、不可以兼黨職，並要調和鼎鼐，俗稱「公道伯」角色；立法院職權行使法第58條也規定，當立法院有議事衝突時，院長必須主持朝野協商，這是院長的重要職務。

韓國瑜則多次提醒柯建銘，應針對主題發言。討論約1小時許，韓國瑜詢問，是否4月11日當天處理這2案並將其完成。柯建銘說，沒有意見，「我們是民主配合黨」，他也率先在協商結論上簽名。民眾黨團副總召張啓楷建議，11日上午處理覆議案，下午進行卓榮泰的專案報告。柯建銘說，他都沒有意見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

隨後朝野各黨團簽署協商結論，韓國瑜最後表示，各黨團同意，4月11日週五上午處理警察人員人事條例覆議案，下午再邀請行政院長率相關部會首長列席，提出針對美國關稅政策因應作為專案報告並備詢，由國民黨團、民進黨團各推派5位、民眾黨1位進行質詢，每人質詢時間15分鐘。

柯建銘則補充說明，他一個人代表民進黨團講話，闡述什麼是「大罷免、大成功」，他只要求第一個上台講3分鐘，「其他4個名額都送給你們」；國民黨團書記長王鴻薇則說，「那你4個給我們用」。韓國瑜則要他們名額私下協調即可。（編輯：翟思嘉）1140408

立法院長韓國瑜8日召集朝野黨團協商，研商美國對台課徵32%對等關稅對產業經濟的衝擊與因應，邀請行政院長提出專案報告等事宜，國民黨立法院黨團總召傅崐萁（前）出席。中央社記者謝佳璋攝 114年4月8日

立法院長韓國瑜8日召集朝野黨團協商，研商美國對等關稅政策對台灣產業經濟的衝擊與因應，邀請行政院長提出專案報告等事宜；民眾黨團總召黃國昌（圖）出席。中央社記者謝佳璋攝 114年4月8日