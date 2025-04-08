黃國昌批民進黨團癱瘓院會又鎖門 看不懂玩哪招

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（中央社記者郭建伸台北8日電）立法院會原訂繼續進行總質詢，但目前因議事攻防停擺。民眾黨團總召黃國昌抨擊，民進黨團已癱瘓4天院會，今天連議場後方門口都被鎖，行政官員似乎被交代不能進去議場，完全看不懂民進黨團在玩哪招。

延續清明連假前的議事攻防策略，民進黨立委今天上午7時待立法院議場開門後，率先搶占主席台，抗議立法院3月25日晚上7時後進行的會議是無效會議；截至目前為止，立法院會仍處於停擺狀態。

黃國昌上午偕黨團成員舉行記者會表示，行政院長卓榮泰昨天召開會議，民眾黨團本於最大誠意和善意，不計形式共商國是，希望此刻不分黨派、不分行政立法部門，共同為台灣與受到衝擊的產業與勞工捲起衣袖做事。

黃國昌指出，民眾黨團昨天當面向卓榮泰反映，行政院應立即公開高關稅對台灣產業與勞工的衝擊影響評估報告，政院代表本來回應會後就要提供，但後來又改口稱到立院報告時才要提供，讓人無法理解，為何如此重要的衝擊影響評估報告，政院仍不願公開。

黃國昌說明，因應美國對等關稅衝擊，民眾黨團本來擬在今天院會提出的議案，除了要求卓榮泰立即來立法院進行專案報告，也提議由立法院完成產業創新條例修正草案二、三讀，以便回應政院昨天的訴求。

黃國昌提到，令人遺憾的是，民進黨散漫無能讓人憤怒，沒想到民進黨團還當家鬧事，之前已癱瘓4天院會，今天連議場後方門口都被鎖起來，行政官員似乎被交代不能進去議場，完全看不懂民進黨團在玩哪招，只看到民進黨團在議場拉布條要請卓榮泰專案報告。

黃國昌強調，有關對美談判交涉，總統賴清德第一時間認為川普政府對台施加的高關稅有3大不合理之處，稱要嚴正交涉；民眾黨團尊重對外的機敏交涉，但與其一天到晚在台灣大內宣，應早一點跟民眾報告實際成果。

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談及政院因應對等關稅拋出的新台幣880億元協助方案，黃國昌回應，產業受衝擊若需要援助，民眾黨團一定全力支持，但目前政院提出的方案是舊瓶裝新酒，都是過去的方案，依照目前的衝擊程度、影響廣度，恐怕這880億元無法解決問題；另一方面，目前政院只有非常粗略的簡報說帖，不管是特別條例還是特別預算，一個字都沒看到。

媒體指出，傳出政府擬擴大軍購因應對等關稅，民眾黨團如何看待。黃國昌表示，軍購有無算入平衡貿易順逆差，這個基本問題得先解決。（編輯：張若瑤）1140408