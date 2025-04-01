卓榮泰：警察人員人事條例5大窒礙難行 將提覆議

退休所得替代率

退休所得替代率（retirement income replacement ratio）指的是退休人員的年退休所得與退休前的最後薪資所得相除，所獲得之比例。

不僅與退休收入有關，也與退休制度的可持續性及財務的可負擔性相關。

過高的所得替代率將會造成過度給付與過度保障，而且會對退休制度的財務造成龐大壓力；過低的退休所得可能無法滿足退休基本生活之需求，因而衍生其他的社會問題。