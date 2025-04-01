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卓榮泰：警察人員人事條例5大窒礙難行 將提覆議

2025/4/1 13:34（4/1 13:48 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北1日電）行政院長卓榮泰今天說，立法院三讀修正通過的警察人員人事條例部分條文，有衝擊退撫基金財務等5大窒礙難行之處，因此將依憲法增修條文規定，呈請總統核可後，移請立法院覆議。

行政院今天中午針對警察人員人事條例覆議案召開臨時院會。卓榮泰會後透過新聞稿表示，警察人員人事條例第35條第1項第4款、第2項、第3項及第6項提高警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員退休所得替代率

退休所得替代率

退休所得替代率（retirement income replacement ratio）指的是退休人員的年退休所得與退休前的最後薪資所得相除，所獲得之比例。

不僅與退休收入有關，也與退休制度的可持續性及財務的可負擔性相關。

過高的所得替代率將會造成過度給付與過度保障，而且會對退休制度的財務造成龐大壓力；過低的退休所得可能無法滿足退休基本生活之需求，因而衍生其他的社會問題。

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，經研議後確有5項窒礙難行之處。

卓榮泰說，第一，大幅增加政府財政歲出，沒有依法徵詢行政院意見，並指明彌補資金來源；第二，破壞退休撫卹制度公平性，違反平等原則及世代正義；第三，衝擊退撫基金財務，影響現職及退休人員權益，財務缺口撥補，有悖中央與地方分別負擔共同提撥制精神。

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卓榮泰表示，第四，影響機關人事遷調及勤（業）務推動，又未定過渡期間，大幅增加各級政府行政成本及作業負擔；第五，納入未適用此條例的移民與空勤人員，卻漏未配合修正相關規定。這5點都導致法律適用顯有窒礙之處，因此依憲法增修條文第3條第2項第2款規定，呈請總統核可後，移請立法院覆議。

卓榮泰強調，行政院考量警消人員工作辛苦及勤務特性，已提升現職警消人員待遇及照護。這次提出覆議目的，是希望透過憲政運作過程，請立法院再次審議法案內容，找出符合國家利益最大共識，妥適回覆公民社會與各界訴求。（編輯：翟思嘉）1140401

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立法院三讀通過條文，行政院若認為窒礙難行，10日內可經總統核可提出覆議，立法院應於覆議案送達15日內提出院會以記名投票表決。覆議時，如經全體立法委員2分之1以上決議維持原案，行政院應接受該決議。（中央社製圖）
立法院三讀通過條文，行政院若認為窒礙難行，10日內可經總統核可提出覆議，立法院應於覆議案送達15日內提出院會以記名投票表決。覆議時，如經全體立法委員2分之1以上決議維持原案，行政院應接受該決議。（中央社製圖）
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