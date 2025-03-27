警察人員人事條例待公布 考試院：若政院覆議會支持

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（中央社記者高華謙台北27日電）立委質詢，警察人員人事條例可能很快就要公布施行，考試院是否會提釋憲或救濟措施。考試院秘書長劉建忻說，如果行政院提覆議會支持，至於是否提釋憲，考試院要再討論。

立法院會今年1月三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，最高增至36年，為80%。

媒體報導，國民黨團提復議後，近期又提案撤回復議案，後續待立院送出、咨請總統公布。

立法院司法及法制委員會今天邀請考試院秘書長劉建忻、考選部長劉孟奇、銓敘部長施能傑及公務人員保障暨培訓委員會主委蔡秀涓列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。

民進黨立委吳思瑤質詢時表示，警察人員人事條例可能很快要公布，是否會提起釋憲或相關救濟措施。劉建忻說，警察人員人事條例是行政院的法案，讓行政院決定，不過考試院態度一致，因為制度修改造成警察與非警察的公務員有不平等狀況，如果行政院提覆議會支持。

吳思瑤指出，銓敘部與保訓會預算被刪減、凍結造成哪些影響。施能傑說，銓敘部預算被刪新台幣1000多萬、凍結約2500萬，對基本支出造成很大影響，如果沒經費，就要有優先順序考量，公務人員傑出貢獻獎的獎金可能無法發放。

蔡秀涓表示，預算遭刪減，影響公務員基礎訓練與升官等訓練經費，影響人數達1397人，包括加班費、生活津貼、退休金與後續升遷等都會受影響。

國民黨立委羅智強質詢時表示，考試院是否會針對總預算案提釋憲，以及何時會送出解凍報告。劉建忻表示，考試院沒有規劃提釋憲，不過考試院在凍結部分與大多數機關一樣，被凍結3成，確實對未來會有影響，已有在準備解凍報告。

國民黨立委吳宗憲質詢時指出，行政院假借政策宣傳，變成全國最大競選總部，對於政務官行政中立是否要以專法規範。劉建忻說，由誰提出政務人員法草案一直是考試院與行政院間的爭論，無論是政務官與事務官都不可以動用機關資源，但參與某些政治活動，政務官與事務官規範不同。

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吳宗憲追問本會期是否能提出草案。劉建忻說，這沒有在本會期的立法計畫內，有其他優先順序，公務員保障法、安衛辦法與考績法是本會期重點。

國民黨立委洪孟楷質詢時表示，對於警消組工會態度。劉建忻說，現有公務人員協會法是考試院主管法律，會希望讓考試院主管機制更健全，至於警消組工會是勞動部主管法律，考試院尊重大家討論，至於未來是否會賦予罷工權，考試院會從政府提供公共服務角度討論此議題。（編輯：蘇志宗）1140327

考試院祕書長劉建忻（圖）27日列席立法院司法及法制委員會，報告業務概況及立法計畫，並備質詢。中央社記者謝佳璋攝 114年3月27日

劉建忻 考試院通過施政綱領 精進考績陞遷與俸給制度