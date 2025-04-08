民進黨持續抗議3/25會議違法 立法院會停擺

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（中央社記者林敬殷台北8日電）延續清明連假前的議事攻防策略，民進黨立委今天上午7時待立法院議場開門後，率先搶占主席台，抗議立法院3月25日晚上7時後進行的會議是無效會議；截至目前為止，立法院會仍處於停擺狀態。

立法院會3月25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀。民進黨立法院黨團主張3月25日會議違法、表決無效，為阻擋院會議事錄確認，3月26日起在立院議場前排班、3月28日、4月1日都搶先進入議場並占據主席台，當天院會空轉。

為因應立法院今天議事攻防，民進黨立委昨晚在議場大門輪班守候，今天上午7時，待議場開門後，陸續進入；在野黨僅民眾黨立委陳昭姿到場，直到上午8時過後，國民黨立委陸續進到議場。

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上午9時原定進行國是論壇，但立法院長韓國瑜沒有如過去進到議場宣布進行，民進黨立委則占坐主席座位，隨後在主席台前地上擺「拯救股市，請卓院長專案報告」橫幅布條；國民黨則在主席台、備詢台放「國難當頭，當家鬧事」、「國是會議，守護台灣」、「癱瘓政府，薪水小偷」、「治國無能，癱瘓國會」手板。

上午10時，民進黨立委吳秉叡依舊坐在主席台，未見韓國瑜現身。國民黨立委則是站在主席台前喊口號，並推出一張放有「柯建銘搶C位」手板的立委座椅，諷刺民進黨團總召柯建銘昨天在行政院長卓榮泰邀集朝野黨團共商國是時，為了座位安排引起的風波。（編輯：謝佳珍）1140408