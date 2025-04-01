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專訪／洪申翰談缺工：本國勞工就業機會優先 移工不能成為低薪定錨
首頁 / 政治

藍批癱瘓議事薪水小偷 綠：捍衛國會民主秩序

2025/4/1 12:34（4/1 12:56 更新）
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民進黨立法院黨團不滿3月25日會議違法、主張表決無效，1日再次占據主席台導致院會空轉。圖為民進黨立委吳思瑤於議場外接受媒體聯訪。中央社記者翁睿坤攝 114年4月1日
民進黨立法院黨團不滿3月25日會議違法、主張表決無效，1日再次占據主席台導致院會空轉。圖為民進黨立委吳思瑤於議場外接受媒體聯訪。中央社記者翁睿坤攝 114年4月1日
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（中央社記者王承中、王揚宇台北1日電）民進黨團為阻擋3月25日院會議事錄確認，今天再度罷占議場主席台。國民黨團副書記長王育敏表示，不讓院會運轉，癱瘓議事，也癱瘓整個國家，民進黨立委是十足的薪水小偷。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，立法院上週的違法會議、非法表決，惡例一開以後會無法無天。民進黨團依循規定，要求黨團協商，只要各黨坐下來協商獲得共識，所有議程就可以挺進。民進黨團為捍衛國會民主秩序，不可能退讓。

立法院會3月25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀。民進黨立法院黨團為阻擋院會議事錄確認，今天發布甲級動員，上午7時搶先進入議場，布置封條並在議場中央地板上貼上巨型的「罷」字、占據主席台周邊，並高喊「大罷免、大成功」等口號。

國民黨立法院黨團副書記長王育敏、國民黨立委牛煦庭、葛如鈞等人，今天在立法院國民黨團記者室召開記者會。

王育敏表示，民進黨立委今天還是持續占領立法院議場主席台，不讓院會運轉，癱瘓議事，也癱瘓整個國家，民進黨立委是十足的薪水小偷。有這樣的執政黨，台灣是否還有希望。

王育敏指出，民進黨作為執政黨，對於還電於民、還假於民等重要民生法案通通反對，只在意大罷免，對執政黨這樣的表現，國民黨團非常失望。多數民意都希望核三廠延役，但民進黨政府就是不要，死抱著反核神主牌，置外於世界潮流，難道要電價一直漲，必須譴責。

王育敏表示，台灣勞工工時過長，還假於民給勞工更多的國定假日，可有效降低勞工工時，結果勞動部不敢表態，不敢捍衛勞工權益，民進黨立委還集體反對還假於民，應予以譴責。這些民生法案，國民黨團絕對力推到底，民進黨再阻擋就是跟人民作對，阻礙國家進步。

牛煦庭指出，立法院內政委員會昨天審查還假於民相關法案，但民進黨立委卻置若罔聞，也反對三讀後立即上路。國民黨團窮盡一切努力，避免協商冷凍期，很遺憾關鍵條文還是必須進入協商，除非奇蹟發生，今年勞動節可能無法全國放假。

牛煦庭表示，民進黨立委不僅在委員會拖延，立法院會也被民進黨立委拖住，民生不行只會搞罷免，這就是民進黨政府正在送給台灣勞工的禮物。

葛如鈞指出，因應科技發展，電力絕對是重中之重，全世界都在做核電復興、核綠整合。立法院教育及文化委員會審查核管法，只是鬆綁法令，未來是否繼續使用核電還是要由政府、核安會、台電把關，民進黨立委審查時只想到提散會動議，這絕對不是負責任的態度。

吳思瑤今天在立法院受訪時回應，民進黨的主張非常和平與理性，且是依據立法院議事規則；立法院長韓國瑜配合藍白立委在正常會議時間結束後，才進場開會表決，這種惡例一開，立法院以後無法無天。

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吳思瑤說，民進黨團依循規定，要求韓國瑜召集黨團協商，韓國瑜也允諾會協商，民進黨團還在等待，只要各黨坐下來協商獲得共識，所有議程就可以挺進。

吳思瑤指出，藍白立委在意的從來就不是總質詢，而是想要趕快確認議事錄，讓這2個詐騙公投、空殼公投可以弄假成真、生米煮成熟飯，民進黨團為了捍衛國會民主秩序，不可能退讓。（編輯：謝佳珍）1140401

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